Cum arată trupul Ellei Vișan la cinci zile după ce a căzut în gol. Este plină de vânătăi

Cum arată trupul Ellei Vișan la cinci zile după ce a căzut în gol. Este plină de vânătăi
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Ella Vişan
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La cinci zile după accidentul suferit în timpul unei drumeții montane, Ella Vișan a arătat urmăritorilor cum arată corpul său după căderea care i-a provocat mai multe răni și contuzii.

Fosta concurentă de la Insula Iubirii a publicat pe rețelele sociale imagini în care pot fi observate vânătăi extinse în zona picioarelor și a șoldului, semne rămase în urma incidentului petrecut pe munte.

Cum arată trupul Ellei Vișan la cinci zile după ce a căzut în gol

Ella Vișan a primit pe Instagram întrebarea: „Te-am văzut astăzi în București! De ce nu te mai văd și eu în fustițe și rochițe scurte?”, iar răspunsul nu a venit doar în cuvinte. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a publicat imagini care arată cât de puternic a fost impactul accidentului suferit pe munte. La cinci zile de la căderea în gol, picioarele și șoldul sunt încă acoperite de vânătăi vizibile.

Foto: Instagram

Accidentul prin care a trecut Ella Vișan a atras atenția publicului după ce aceasta a dezvăluit că a căzut în gol aproape 100 de metri în timpul unei drumeții montane. Deși situația a fost una extrem de periculoasă, blondina a avut norocul să scape fără consecințe care să îi pună viața în pericol. Ulterior, ea a ajuns la spital pentru investigații și îngrijiri medicale.

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Este plină de vânătăi

După incident, Ella Vișan a mărturisit că starea sa generală este bună, însă continuă să se confrunte cu dureri provocate atât de impact, cât și de rănile suferite. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a explicat că urmează să facă o perfuzie cu calmante pentru a diminua disconfortul resimțit în această perioadă.

„Sunt bine, am dureri în momentul de față, e normal, și de la impact, și de la răni. Dar mâine o să fac o perfuzie cu ceva calmante și sper să mai atenueze un pic din durere. Am văzut și comentariile cârcotașilor: ba că sunt începătoare, ba că nu am avut echipament. Se poate întâmpla oricui, fie că ești experimentat sau începător, deci, îmi revin, mă fac bine și o să continui să urc pe munte. Pentru că este o pasiune, indiferent ce se întâmplă, orice pasiune cere sacrificii”, a spus Ella Vișan pe Instagram.

De asemenea, aceasta a ținut să răspundă și criticilor apărute după accident. Ella Vișan consideră că un astfel de incident se poate întâmpla oricui, indiferent de experiența acumulată pe traseele montane, și susține că nu va renunța la pasiunea sa pentru drumeții.

Chiar dacă este conștientă că finalul putea fi unul tragic, Ella Vișan spune că privește experiența și dintr-o altă perspectivă. Blondina a mărturisit că întâmplarea a făcut-o să conștientizeze mai multe lucruri importante și că, dincolo de accidentare, rămân și amintirile unei excursii petrecute alături de prieteni.

„Vânătăile și rănile vor dispărea la un moment dat, dar amintirile rămân și această experiență, pe lângă că m-a făcut să conștientizez anumite lucruri, a fost frumoasă. Am fost cu o gașcă de prieteni, am urcat pe munte. Feeling-ul pe care îl ai când ajungi pe munte este satisfăcător, dar da, sfârșitul putea fi tragic, dar sunt bine”, a mai spus ea.

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Ella Vișan, dezvăluiri după ce a căzut în gol 100 de metri în timpul unei drumeții. Ce i-au spus medicii

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