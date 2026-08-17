De la serviciile de informații la salvarea maimuțelor. „Omul Maimuță” a murit la 70 de ani

Timp de trei decenii, Steve Smit a fost omul pe care locuitorii din zona Durban îl sunau atunci când o maimuță era rănită, prinsă pe un acoperiș sau lovită de o mașină. Fost angajat al serviciilor de informații din Africa de Sud, devenit unul dintre cei mai cunoscuți activiști pentru protecția animalelor din țară, Smit și-a dedicat viața salvării animalelor și apărării drepturilor acestora. Cunoscut drept „Monkey Man”-„Omul Maimuță” , el a murit pe 12 august, la vârsta de 70 de ani, după o luptă cu cancerul.

A continuat să salveze animale chiar și după ce era să-și piardă vederea

În 2015, Steve Smit și-a rănit grav ochiul drept în timp ce încerca să adune niște găini salvate, în grădina sa din Westville, în apropiere de Durban. O creangă l-a lovit și a fost la un pas de a-și pierde vederea. Medicii i-au spus să se odihnească. În numai câteva săptămâni însă, participase deja la peste 20 de acțiuni de salvare a animalelor sălbatice, purtând un plasture peste ochi.

Timp de trei decenii, Smit s-a cățărat în copaci, a traversat acoperișuri, s-a târât pe sub clădiri și a intrat în curțile oamenilor pentru a recupera maimuțe vervet împușcate, electrocutate pe liniile de electricitate, lovite de mașini, mușcate de câini sau prinse în sârme.

În KwaZulu-Natal ajunsese să fie cunoscut simplu drept „Monkey Man”. Steve Smit a murit pe 12 august, după o luptă cu cancerul. Avea 70 de ani.

A lucrat aproximativ 25 de ani în serviciile de informații

Înainte ca salvarea maimuțelor să devină ocupația sa cu normă întreagă, Smit a petrecut aproximativ 25 de ani în serviciile de informații din Africa de Sud.

Inițial, s-a alăturat poliției după ce s-a opus încorporării în armată, iar ulterior a lucrat în cadrul Bureau of State Security și National Intelligence Service. Într-un interviu de istorie orală din 2007, el își amintea că fusese tulburat de comportamentul și cultura existente în unele dintre instituțiile în care lucrase.

Implicarea sa în protecția animalelor a început pe vremea când încă lucra pentru stat.

A fondat prima organizație pentru drepturile animalelor din Africa de Sud

În 1985, Steve Smit a fondat FALCON, Front for Animal Liberation and Conservation of Nature, descrisă drept prima organizație pentru drepturile animalelor din Africa de Sud. Ulterior, aceasta a devenit Justice for Animals.

Smit a militat împotriva vivisecției, vânătorii recreative, circurilor, comerțului cu animale sălbatice și a altor forme de folosire a animalelor pe care le considera exploatare.

În 1995, FALCON a contribuit la declanșarea unei dezbateri publice privind sacrificarea elefanților în Parcul Național Kruger. Ulterior, National Parks Board și-a revizuit politica și a suspendat sacrificările.

Smit a continuat să se opună uciderii elefanților și comerțului internațional cu fildeș, argumentând că interesele financiare puteau influența și distorsiona deciziile referitoare la animalele sălbatice.

Activitatea lui nu s-a limitat la proteste. A dezbătut cu oficiali, s-a prezentat în fața Parlamentului, a propus soluții transfrontaliere pentru gestionarea populațiilor de elefanți, a negociat, a recurs la instanțe și a încercat să-i convingă pe cei care luau deciziile.

Rareori făcea compromisuri atunci când venea vorba despre statutul moral al animalelor, deși era dispus să folosească numeroase căi pentru a obține protecția acestora.

Monkey Helpline a ajuns să-i ocupe întreaga viață

Monkey Helpline, organizația pe care a înființat-o în 1995, i-a acaparat treptat întreaga viață. Carol Booth i-a devenit parteneră în această activitate.

În deceniul următor, salvarea maimuțelor devenise pentru amândoi o ocupație permanentă și neplătită. Într-o zi obișnuită, Smit putea răspunde mai multor apeluri pentru intervenții. Într-o zi dificilă, numărul acestora putea ajunge la zece.

Unele operațiuni de salvare necesitau la fel de multă diplomație pe cât necesitau efort fizic.

Maimuțele vervet trăiesc cu ușurință în apropierea oamenilor, iar această conviețuire generează frecvent conflicte. Intră în bucătării, fură fructe, traversează drumuri și apar pe neașteptate pe acoperișuri sau balcoane.

Smit a petrecut nenumărate ore explicându-le proprietarilor speriați că animalele nu aveau rabie și că era puțin probabil să-i atace. El le amintea oamenilor că așezările umane se extinseseră în habitatul maimuțelor.

Și-a cheltuit o mare parte din bani pentru salvarea animalelor

Munca de salvare i-a consumat și o mare parte din resursele financiare. Smit nu primea salariu de la Monkey Helpline, iar în timpul unei boli grave, în 2021, nu avea asigurare medicală.

Chiar și în spital a continuat să fie preocupat de aceleași cauze. Vegan convins, i-a determinat pe angajații spitalului să-i asigure mese adecvate, discuta despre veganism cu cei din jur și îi distra pe asistente și pe ceilalți pacienți cu povești despre operațiunile sale de salvare.

După accidentul la ochi din 2015, un susținător din Marea Britanie i-a trimis un colet-surpriză.

Smit a fost atât de curios, încât nu a mai avut răbdare să ajungă acasă și l-a deschis în mașină. Înăuntru se afla o maimuță de pluș care purta un plasture peste ochiul drept, exact ca el.

Smit și Booth au botezat-o Stephanus și au transformat-o în mascota Monkey Helpline.

De-a lungul anilor, Steve Smit a militat pentru protejarea elefanților, primatelor folosite în laboratoare, hipopotamilor și babuinilor. Însă maimuțele vervet au rămas animalele cu care numele său a fost cel mai puternic asociat.

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