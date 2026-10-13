Fiul lui Nicolae Guță, condamnat cu executare! A leșinat la volanul BMW-ului după două fumuri dintr-o țigară „dubioasă”. Judecătorii nu l-au mai iertat!

Fiul lui Nicolae Guță, condamnat cu executare! A leșinat la volanul BMW-ului după două fumuri dintr-o țigară „dubioasă”. Judecătorii nu l-au mai iertat!
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Fiul lui Nicolae Guță a primit o veste cât se poate de proastă de la Tribunalul Hunedoara! După ce a scăpat în repetate rânduri de închisoare, manelistul s-a trezit în fața unui judecător care a considerat că șirul de ”indulgențe” trebuie să se oprească! Pe data de 5 octombrie 2026, cântărețul a fost condamnat la un an și două luni de închisoare cu executare. Iar explicațiile magistratului sunt de-a dreptul usturătoare! CANCAN.RO are detalii exclusive din motivarea instanței. 

Pentru fiul lui Nicolae Guță, problemele cu legea nu mai sunt o noutate. Numai că, de această dată, lucrurile au luat o întorsătură mult mai gravă! După ce a scăpat ca prin urechile acului de o altă condamnare, a primit o nouă sentință după ce a fost găsit aproape inconștient la volanul unei mașini din cauza substanțelor interzise pe care le consumase.

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Tribunalul Hunedoara a analizat nu doar fapta pentru care manelistul fusese trimis în judecată de DIICOT (deținere și consum de droguri), ci și antecedentele sale. Concluzia magistratului? Cântărețul a primit deja suficiente șanse, fără ca acestea să-l determine să-și reabiliteze comportamentul.

Judecătorul a pus piciorul în prag: „Nu a înțeles nimic din asta!”

În motivarea sentinței, instanța a explicat de ce a ales executarea pedepsei în penitenciar, deși artistul și-a recunoscut fapta și și-a exprimat regretul.

Un argument decisiv l-a reprezentat trecutul său penal. În 2020, fiul manelistului beneficiase de o condamnare cu suspendare după ce condusese cu permisul suspendat și sub influența substanțelor psihoactive. În acel episod, potrivit hotărârii, nici măcar nu oprise la semnalul polițiștilor, provocând o urmărire pe un drum intens circulat.

Anii au trecut, însă cântărețul a ajuns din nou în atenția oamenilor legii pentru fapte legate de droguri și șofat.

„Inculpatul nu prezintă garanţii pentru a i se aplica o pedeapsă cu suspendarea executării pentru că, în trecut, a mai beneficiat de clemența unei instanțe pentru fapte de acelaşi gen şi nu a înţeles nimic din asta”, a concluzionat judecătorul.

Cum a ajuns să conducă inconștient pe șosea

Episodul care a declanșat noul dosar s-a petrecut în septembrie 2023, la Petroșani. În jurul orei 23:12, polițiștii au observat un BMW ieșit de pe carosabil. La volan se afla cântărețul, în stare de inconștiență. A fost nevoie de intervenția ambulanței, iar verificările ulterioare aveau să scoată la iveală motivul pentru care bărbatul își pierduse cunoștința.

Artistul a recunoscut că fumase o țigară cu substanțe interzise chiar în timp ce conducea. Nu apucase să tragă decât două fumuri când i s-a făcut rău.

Judecătorul a subliniat că incidentul putea avea un deznodământ cu totul diferit. Dacă autoturismul ar fi virat spre stânga, putea intra pe contrasens. Dacă ar fi ajuns pe trotuar, putea lovi un pieton. Așadar, urmările puteau fi mult mai grave.

În hotărâre, magistratul a reținut că manelistul a avut noroc că BMW-ul s-a oprit pe o zonă verde, fără să provoace o tragedie.

Faima l-ar fi ajutat să găsească ușor drogurile

În fața anchetatorilor, cântărețul a povestit și cum ajunsese să cumpere substanțele interzise. Mergea într-o zonă din Lupeni, în apropierea unui parc, unde știa că se întâlnesc consumatori de droguri. În seara incidentului, un tânăr de aproximativ 24 de ani l-a abordat și l-a întrebat dacă dorește ceva de fumat.

Manelistul i-a dat 50 de lei și, după câteva minute, a primit o doză de substanță vegetală.

Dar ceea ce atrage atenția este că, potrivit declarației sale, nu avea nevoie de prea multe prezentări. Era cunoscut în zonă tocmai datorită meseriei sale.

„Fiind o persoană publică-cântăreț de manele, era recunoscut de tinerii din parc, care îi procurau droguri”, se arată în hotărâre.

De altfel, artistul a recunoscut că mai cumpărase etnobotanice din aceeași zonă de aproximativ patru-cinci ori în decurs de doi-trei ani.

La controlul efectuat după incident, polițiștii au găsit în buzunarul gecii sale 0,07 grame de fragmente vegetale, iar sub scaunul șoferului, resturile unei țigări. Analizele au confirmat prezența unor substanțe psihoactive, inclusiv a unui drog de mare risc.

A crezut că rămâne cu suspendarea, dar a venit și al doilea dosar

În februarie 2026, Judecătoria Petroșani îl condamnase la un an de închisoare cu suspendare pentru conducerea sub influența drogurilor. Hotărârea devenise definitivă în luna martie.

Numai că aceeași noapte din septembrie 2023 avea să-i aducă o nouă condamnare, de această dată pentru deținerea de droguri de mare risc în vederea consumului propriu.

Tribunalul Hunedoara i-a aplicat șase luni de închisoare pentru această infracțiune. Cum faptele erau concurente, instanța a anulat suspendarea pedepsei anterioare și le-a contopit, adăugând sporul legal obligatoriu. Astfel, pedeapsa rezultantă a ajuns la un an și două luni de închisoare cu executare.

Artistul a declarat în fața judecătorului că regretă fapta și că a urmat tratament psihiatric pentru reducerea consumului de droguri. Totuși, instanța a considerat că antecedentele sale și riscurile generate de comportamentul la volan justifică o pedeapsă privativă de libertate.

Sentința Tribunalului Hunedoara, pronunțată pe 5 octombrie 2026, poate fi atacată cu apel în termen de zece zile de la comunicare.

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