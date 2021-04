La TVR 2, sărbători pascale cu programe speciale

Documentare tematice, concerte de excepție, dar și ediții speciale ale unor emisiuni consacrate, în care cuvintele de ordine sunt muzica de calitate și buna dispoziție, reprezintă oferta TVR 2 pentru sărbătorile pascale. Telespectatorii sunt invitaţi să urmărească programe variate, pentru toate gusturile și să intre în atmosfera specifică acestei perioade şi prin intermediul micului ecran.

Dacă îţi doreşti să petreci Paştele acasă, TVR 2 a pregătit o serie de filme potrivite pentru întreaga familie. Vineri, 30 aprilie, de la ora 17.10, copiii vor afla „Povestea lui Blue”, cel mai bun prieten al unui băiat orfan, în timp ce adulţii pot viziona, de la ora 20.10, producţia TVR „Meşterul Manole” de Lucian Blaga, un teleplay nominalizat la categoria «cel mai bun spectacol de teatru tv» la ediţia din 1994 a premiilor UNITER. Sâmbătă, 1 mai, de la ora 20.10, TVR 2 aduce în premieră cea mai nouă poveste despre Noe şi sarcina sa de a construi „Arca vieţii”. Filmul artistic din 2015, în regia lui Kenneth Gleenan, este realizat de celebrii producători ai BBC One. În prima zi de Paște, de la ora 20.10, vine „Păcală”, eroul snoavelor româneşti interpretat cu mult har şi umor de Sebastian Papaiani.

Spectacol și emisiuni de marcă la TVR 2

Intrăm în atmosfera de Paște cu documentarul „Părintele Arsenie Boca, omul lui Dumnezeu” (vineri, 30 aprilie, ora 22:10), o incursiune în viața unuia dintre cei mai cunoscuți teologi și duhovnici ai secolului trecut (programul se difuzează de la ora 21.00 la TVR Moldova). Tot în Vinerea Mare, telespectatorii pot urmări Festivalul de la Ljubljana: „We love Mozart” (ora 14:10), concert simfonic susţinut de Orchestra Radioteleviziunii Slovene, înregistrat în iulie 2020.

Sâmbătă, 1 mai, de la ora 10.00, Daniela Zeca Buzura a pregătit o ediție de colecție „Mic dejun cu un campion”, alături de actrița Adriana Trandafir: „Cred în semne. Uite, suntem în Sâmbăta Mare. Dumnezeu lucrează prin oameni. Am crezut întotdeauna în ceea ce am făcut. Am avut marele privilegiu că am întâlnit oameni de la care am avut ce învăţa. Îmi pare rău că niciodată nu am destule cuvinte pentru cei pe care îi iubesc. Cea mai mare bucurie este să oferi ceva”, spune invitata.

De la ora 15.00, Marina Almășan dă startul unei ediții „Femei de 10, barbați de 10” dedicată sărbătorii Paștelui, cu folclor și obiceiuri, realizată în colaborare cu Primaria Municipiului Suceava. Invitații speciali vor fi Margareta Clipa, Sofia Vicoveanca și Nicolae Furdui Iancu alături de fiul său, Tudor (programul se difuzează de la ora 16.00 la TVR Moldova și TVRi).

De ora 23.40 vom merge în Țara Sfântă, unde vom descoperi o lume universal cunoscută şi totuşi atât de puţin descifrată în documentarul „Temelii pentru un nou testament”.

Alături de Orchestra Operei Naționale din Iași, Paula Seling a pregătit un „Concert de Paști” (sâmbătă, 1 mai, de la ora 00.15). „După o perioadă extrem de dificilă m-am întors pe scenă, alături de Orchestra Operei Naționale din Iași. Am susținut un spectacol special de Paști în fața scaunelor goale, dar cu fiecare dintre voi umplându-mi inima. Întreaga orchestră a fost ca un singur suflet ce a vibrat sub bagheta maestrului Emil – Octav Ambrosă. Ne-am gândit că, prin momentele noastre, să vă trimitem liniște, iubire, lumină și bucurie. Aveți și câteva surprize, prin abordarea unor cântece rarisime pe care le-am introdus în repertoriu special pentru aceasta ocazie. Mulțumiri speciale domnului Daniel Șandru, directorul Operei Naționale Române din Iași și domnului Andrei Fermeșan, director artistic. Mulțumiri speciale întregii echipe care a creat magie în Sala Operei Naționale Române din Iași„, spune artista.

Umor de calitate în Duminica Paștelui

Dacă stăm acasă, în Duminica Paștelui ne distrăm în familie. Începând cu ora 13.00, telespectatorii sunt invitați să-i urmărească pe inegalabilii artiști Dem Rădulescu, Jean Constantin, Amza Pellea, Tamara Buciuceanu, Nicu Constantin, Stela Popescu și alte nume mari în compania cărora ne vom aminti momente umoristice antologice și vom râde pe saturate la „Gala umorului”, ediție specială de Paște (programul se difuzează de la ora 18.30 la TVR Moldova și TVRi).

Ediție specială și la „Drag de România mea!”: GALA „IRINA LOGHIN – 60” duminică, 2 mai, de la ora 15.00. Paul Surugiu o va celebra pe celebra artistă care împlinește anul acesta 60 de ani de cântec. Irina Loghin va oferi un recital de excepție, din repertoriul său de peste 500 de cântece, va depăna amintiri, va face dezvăluiri, dar și surprize.

Îi vor fi aproape cei doi copii ai săi, Irinuca și Ciprian Loghin, dar și prieteni dragi: Angela Buciu, Daniela Condurache, Brândușa Covalciuc Ciobanu, Alina și Romeo Negoiasă (Alesis) (programul se difuzează simultan la TVR Moldova și de la ora 16.00 la TVRi).

Interviu cu Mihăiță Neșu

De la ora 18.00, Irina Păcurariu ne invită la Oradea, acasă la fostul fotbalist Mihai Neșu, pentru o poveste emoționantă marca „Rețeaua de idoli”. La numai 28 de ani, Mihai Neșu rămânea imobilizat în scaun cu rotile în urma unui accident la antrenament, în Olanda, unde era atunci la echipa din Utrecht. Pentru mulți, un asemenea șoc ar fi însemnat sfârșitul, Mihai Neșu se situează în tabăra opusă, a optimiștilor, și afirmă că, pentru el, este un dar lăsat de la Dumnezeu. Sportivul crede că în felul acesta își câștigă mântuirea sufletului, gând cu care pășește în viață în fiecare dimineață.

În cei 10 ani scurși de la accidentare, Neșu a rămas fără soție, care a ales să divorțeze, și și-a pierdut ambii părinți, decedați. Cel supranumit „Bichonul” a depășit toate încercările și a ales calea credinței și a misiunilor umanitare. A înființat o fundație care se ocupă de copiii cu probleme neuromotorii, iar în majoritatea timpului se ocupă de proiectele aflate în derulare.