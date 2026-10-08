Mesajul transmis de Valeriu Gheorghiță, după moartea colonelului (rtg.) Oana Ciobanu: ”Am cunoscut-o cu câțiva ani înainte de pandemie”

Mesajul transmis de Valeriu Gheorghiță, după moartea colonelului (rtg.) Oana Ciobanu: ”Am cunoscut-o cu câțiva ani înainte de pandemie”
Galerie Foto 6
Valeriu Gheorghiță și Oana Ciobanu/ sursă foto: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

După moartea Oanei Ciobanu, medicul Valeriu Gheorghiță  a transmis un mesaj emoționant despre pierderea imensă din sistemul medical românesc. Colonelul în retragere și fostul șef al Biroului Informare și Relații Publice al Spitalului Militar Central, a încetat din viață joi, 8 octombrie, la vârsta de 53 de ani din cauza unei boli incurabile. 

Medicul Valeriu Gheorghiță și Oana Ciobanu au făcut echipă atât în timpul pandemiei, cât și în perioada critică în care spitalele din România s-au confruntat cu o criză sanitară fără precedent. Medicul a comemorat amintirea colonelului în retragere, făcând referire la momentele în care au colaborat pentru organizarea unor evenimente medicale, înainte ca pandemia de COVID-19 să schimbe activitatea sistemului medical din țară.

Valeriu Gheorghiță și Oana Ciobanu/ sursă foto: Facebook

Cei doi au lucrat în 2019 și 2020 la primele două ediții ale conferințelor de antimicrobial stewardship din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”. Ulterior, după izbucnirea pandemiei, Valeriu Gheorghiță și Oana Ciobanu au colaborat din nou.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
6 poze

Oana Ciobanu a fost șef al Biroului de Informare și Relații Publice al Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila și una dintre cele mai importante voci din timpul pandemiei de Covid-19, gestionând cu profesionalism comunicarea instituțională într-un moment critic, în timp ce medicul Valeriu Gheorghiță a coordonat campania națională de vaccinare anti-COVID-19.

Potrivit medicului Valeriu Gheorghiță, în acea perioadă, Oana Ciobanu a sprijinit permanent relația cu mass-media și avea grijă ca tot ceea ce se întâmplă în spitale, informații despre pacienți, tratamente și activitatea unității medicale să ajungă la populație într-o formă clară, cu responsabilitate, echilibru și respect față de oameni.

„Am cunoscut-o pe doamna colonel (rtg.) Oana Ciobanu cu câțiva ani înainte de pandemie, iar în 2019 și 2020 am avut bucuria să colaborăm îndeaproape, atunci când am organizat primele două ediții ale conferinței de antimicrobial stewardship la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central «Dr. Carol Davila». Apoi a venit pandemia, iar Oana s-a aflat, prin rolul său în Biroul de Comunicare, alături de noi într-o perioadă extrem de dificilă.

Ne-a sprijinit permanent în relația cu mass-media, ne sfătuia, avea grijă să ne protejeze și era preocupată ca tot ceea ce se întâmpla în spital să fie comunicat cu responsabilitate, echilibru și respect față de oameni. Ca medic am văzut multă suferință și, din păcate, multe vieți stinse mult prea devreme.

Și totuși, îmi este foarte greu să înțeleg și să accept că un om în plină putere, cu atât de multă energie, vitalitate și dăruire, poate, dintr-odată, să nu mai fie printre noi. Rămân amintirile, recunoștința și tristețea profundă a acestui moment. Să te odihnești în pace, Oana!”, se arată în mesajul medicului Valeriu Gheorghiță.

Activitatea de comunicare coordonată de Oana Ciobanu nu s-a limitat la perioada pandemiei. Printre campaniile menționate de reprezentanții Spitalului Universitar de Urgență Militar Central se numără mai multe proiecte de succes, printre care: „Medicina pe înțelesul tuturor”, „Pentru că ne pasă”, „Iubește-ți inima” și „Bisturiu la feminin”. Acestea au urmărit să prezinte nu doar performanța profesională a cadrelor medicale, ci și faptul că în spatele halatelor albe se află oameni empatici și dedicați, fiecare cu propria poveste de viață.

După ce a prezis corect pandemia COVID-19, „Profetul Apocalipsei” anunță o nouă pandemie: ”O boală mult mai periculoasă”

Monica Bârlădeanu, mesaj neașteptat pentru soțul ei, Valeriu Gheorghiță. Ce i-a spus după doi ani de căsnicie

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Noi informații despre moartea Valentinei. Cum s-au desfășurat ultimele ore înainte de tragedie
Noi informații despre moartea Valentinei. Cum s-au desfășurat ultimele ore înainte de tragedie
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 9 octombrie, de la ora 15.00
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 9 octombrie, de la ora 15.00
Neti Sandu: Zodia care câștigă mulți bani în octombrie 2026, dar apoi îi pierde pe toți
Neti Sandu: Zodia care câștigă mulți bani în octombrie 2026, dar apoi îi pierde pe toți
Donald Trump, gol și acoperit cu aur, într-o statuie expusă în Parlamentul European. Ce simbolizează „Ciuma portocalie”
Donald Trump, gol și acoperit cu aur, într-o statuie expusă în Parlamentul European. Ce simbolizează „Ciuma portocalie”
Emil Gânj, la un an de la crima din Mureș. Semnalele care au fost ignorate înainte de tragedie
Emil Gânj, la un an de la crima din Mureș. Semnalele care au fost ignorate înainte de tragedie
DETALII-ȘOC ale arestării lui Georgescu: apeluri cu omul pe care „nu-l cunoaște”, banii trimiși de socru
Mediafax
DETALII-ȘOC ale arestării lui Georgescu: apeluri cu omul pe care „nu-l cunoaște”, banii trimiși de socru
Un director de bancă din București a furat 100.000 de euro de la un client în vârstă. Cum a operat bancherul și ce trucuri a folosit pentru a intra pe sub pielea victimei. Poliția a intrat pe fir
Gandul.ro
Un director de bancă din București a furat 100.000 de euro de la un client în vârstă. Cum a operat bancherul și ce trucuri a folosit pentru a intra pe sub pielea victimei. Poliția a intrat pe fir
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
Prosport.ro
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
Apartamentul de 95.000 de euro într-un „bloc comunist” din Capitală i-a uimit pe străini. „Poate ar trebui să mă mut în România”
Adevarul
Apartamentul de 95.000 de euro într-un „bloc comunist” din Capitală i-a uimit pe străini. „Poate ar trebui să mă mut în România”
Putin e Dobby. O rusoaică a făcut un scandal monstru pentru că celebrul personaj expus într-o vitrină semăna prea mult cu dictatorul
Digi24
Putin e Dobby. O rusoaică a făcut un scandal monstru pentru că celebrul personaj expus într-o vitrină semăna prea mult cu dictatorul
Trei zile pe săptămână și un singur salariu pentru întreaga familie. Viitorul muncii, prezis de fondatorul Amazon
Mediafax
Trei zile pe săptămână și un singur salariu pentru întreaga familie. Viitorul muncii, prezis de fondatorul Amazon
Gabriella de la „Insula Iubirii”, înainte de operațiile estetice. Cum s-a schimbat ispita în ultimii ani? Mulți nu au recunoscut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gabriella de la „Insula Iubirii”, înainte de operațiile estetice. Cum s-a schimbat ispita în ultimii ani? Mulți nu au recunoscut-o
„Nu-mi pasă”. Diana Munteanu, imagini hot în costum de baie!
Prosport.ro
„Nu-mi pasă”. Diana Munteanu, imagini hot în costum de baie!
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Victor Socaciu a murit cu zile? Primele declarații ale văduvei Brândușa Socaciu: „Lupta pentru adevăr abia acum începe!”
Click.ro
Victor Socaciu a murit cu zile? Primele declarații ale văduvei Brândușa Socaciu: „Lupta pentru adevăr abia acum începe!”
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
George Simion: Se pregătește un mare, mare blat. Vor să fărămițeze AUR. După Călin Georgescu, urmez eu
Digi24
George Simion: Se pregătește un mare, mare blat. Vor să fărămițeze AUR. După Călin Georgescu, urmez eu
A venit la RAR să-și recupereze talonul, dar inspectorii au descoperit ceva mult mai grav
Promotor.ro
A venit la RAR să-și recupereze talonul, dar inspectorii au descoperit ceva mult mai grav
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Auchan vinde un aparat de făcut sifon la jumătate de preț față de rivali
go4it.ro
Auchan vinde un aparat de făcut sifon la jumătate de preț față de rivali
Moștenim traumele strămoșilor? Unde se termină știința și începe pseudoștiința
Descopera.ro
Moștenim traumele strămoșilor? Unde se termină știința și începe pseudoștiința
NBA: Miami Heat devine Vice City, cu o zi înainte de lansarea jocului GTA VI
Go4Games
NBA: Miami Heat devine Vice City, cu o zi înainte de lansarea jocului GTA VI
Un director de bancă din București a furat 100.000 de euro de la un client în vârstă. Cum a operat bancherul și ce trucuri a folosit pentru a intra pe sub pielea victimei. Poliția a intrat pe fir
Gandul.ro
Un director de bancă din București a furat 100.000 de euro de la un client în vârstă. Cum a operat bancherul și ce trucuri a folosit pentru a intra pe sub pielea victimei. Poliția a intrat pe fir
Acesta este... SATUL FEMEILOR DE 100 DE ANI! Aici trăiesc excepțional de mult
Mediafax Italia
Acesta este... SATUL FEMEILOR DE 100 DE ANI! Aici trăiesc excepțional de mult
Au plătit 180 € prin Booking, dar AU ÎNLEMNIT când au ajuns la cazare
Mediafax Spania
Au plătit 180 € prin Booking, dar AU ÎNLEMNIT când au ajuns la cazare
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.