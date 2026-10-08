Mesajul transmis de Valeriu Gheorghiță, după moartea colonelului (rtg.) Oana Ciobanu: ”Am cunoscut-o cu câțiva ani înainte de pandemie”

După moartea Oanei Ciobanu, medicul Valeriu Gheorghiță a transmis un mesaj emoționant despre pierderea imensă din sistemul medical românesc. Colonelul în retragere și fostul șef al Biroului Informare și Relații Publice al Spitalului Militar Central, a încetat din viață joi, 8 octombrie, la vârsta de 53 de ani din cauza unei boli incurabile.

Medicul Valeriu Gheorghiță și Oana Ciobanu au făcut echipă atât în timpul pandemiei, cât și în perioada critică în care spitalele din România s-au confruntat cu o criză sanitară fără precedent. Medicul a comemorat amintirea colonelului în retragere, făcând referire la momentele în care au colaborat pentru organizarea unor evenimente medicale, înainte ca pandemia de COVID-19 să schimbe activitatea sistemului medical din țară.

Cei doi au lucrat în 2019 și 2020 la primele două ediții ale conferințelor de antimicrobial stewardship din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”. Ulterior, după izbucnirea pandemiei, Valeriu Gheorghiță și Oana Ciobanu au colaborat din nou.

Oana Ciobanu a fost șef al Biroului de Informare și Relații Publice al Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila și una dintre cele mai importante voci din timpul pandemiei de Covid-19, gestionând cu profesionalism comunicarea instituțională într-un moment critic, în timp ce medicul Valeriu Gheorghiță a coordonat campania națională de vaccinare anti-COVID-19.

Potrivit medicului Valeriu Gheorghiță, în acea perioadă, Oana Ciobanu a sprijinit permanent relația cu mass-media și avea grijă ca tot ceea ce se întâmplă în spitale, informații despre pacienți, tratamente și activitatea unității medicale să ajungă la populație într-o formă clară, cu responsabilitate, echilibru și respect față de oameni.

„Am cunoscut-o pe doamna colonel (rtg.) Oana Ciobanu cu câțiva ani înainte de pandemie, iar în 2019 și 2020 am avut bucuria să colaborăm îndeaproape, atunci când am organizat primele două ediții ale conferinței de antimicrobial stewardship la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central «Dr. Carol Davila». Apoi a venit pandemia, iar Oana s-a aflat, prin rolul său în Biroul de Comunicare, alături de noi într-o perioadă extrem de dificilă. Ne-a sprijinit permanent în relația cu mass-media, ne sfătuia, avea grijă să ne protejeze și era preocupată ca tot ceea ce se întâmpla în spital să fie comunicat cu responsabilitate, echilibru și respect față de oameni. Ca medic am văzut multă suferință și, din păcate, multe vieți stinse mult prea devreme. Și totuși, îmi este foarte greu să înțeleg și să accept că un om în plină putere, cu atât de multă energie, vitalitate și dăruire, poate, dintr-odată, să nu mai fie printre noi. Rămân amintirile, recunoștința și tristețea profundă a acestui moment. Să te odihnești în pace, Oana!”, se arată în mesajul medicului Valeriu Gheorghiță.

Activitatea de comunicare coordonată de Oana Ciobanu nu s-a limitat la perioada pandemiei. Printre campaniile menționate de reprezentanții Spitalului Universitar de Urgență Militar Central se numără mai multe proiecte de succes, printre care: „Medicina pe înțelesul tuturor”, „Pentru că ne pasă”, „Iubește-ți inima” și „Bisturiu la feminin”. Acestea au urmărit să prezinte nu doar performanța profesională a cadrelor medicale, ci și faptul că în spatele halatelor albe se află oameni empatici și dedicați, fiecare cu propria poveste de viață.

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