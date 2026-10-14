Moartea lui Victor Socaciu rămâne învăluită în mister. Acuzații noi lansate fata artistului: „Știu că niciun verdict nu mi-l poate aduce înapoi”

Ana-Maria Socaciu nu renunță. Fiica regretatului Victor Socaciu a vorbit, pentru CANCAN.RO, despre lupta pe care este hotărâtă să o ducă până la capăt pentru a afla ce s-a întâmplat, de fapt, cu tatăl ei. Ea a mărturisit că nici măcar n-a avut dreptul să-l vadă în ultimele clipe. Durerea este cu atât mai mare cu cât, în ultimele cinci săptămâni de viață ale artistului, nici măcar nu a putut să-i fie alături.

Raportul de expertiză medico-legală a fost anulat, iar acum urmează să fie refăcut integral. Dar, dincolo de proces și de toate întrebările care încă așteaptă răspuns, Ana-Maria poartă o durere care nu se stinge: în ultimele cinci săptămâni din viața artistului, nu a putut să fie lângă el. Nici măcar să-i țină mâna și să-i mai spună o dată că îl iubește. Acum, fiica lui vrea să afle adevărul și nu are de gând să renunțe!

Pentru Ana-Maria Socaciu, povestea nu s-a încheiat odată cu moartea tatălui său. Întrebările au rămas, iar ea vrea răspunsuri! Fiica artistului s-a alăturat Brândușei Socaciu, văduva acestuia, în demersul prin care familia încearcă să afle cauza reală a morții lui Victor Socaciu.

„Îmi doresc să se facă dreptate”

Un pas important a fost făcut la Tribunalul Constanța, unde raportul de expertiză medico-legală a fost anulat și urmează să fie refăcut integral. Familia speră ca lucrurile să fie lămurite, iar întrebările care o macină să primească, în sfârșit, răspunsuri.

Ana-Maria a spus că, pentru ea, tot acest demers nu este doar despre acte și procese. Este despre tatăl ei, despre omul pe care l-a iubit și despre nevoia de a înțelege ce s-a întâmplat. Iar faptul că niciun verdict nu îl poate aduce înapoi nu înseamnă că trebuie să renunțe la adevăr.

„La cererea noastră, dosarul de la Constanța se judecă în ședință nepublică, tocmai pentru a proteja aspecte din viața privată a tatălui meu. Știu că sunt mulți oameni care l-au iubit și care își doresc, la fel ca noi, să înțeleagă ce s-a întâmplat. Le mulțumesc pentru că ne sunt alături. Pentru mine, dincolo de tot ce înseamnă acest proces, este tata, iar grija pentru el nu s-a încheiat odată cu plecarea lui.

Îmi doresc să se facă dreptate. Îmi doresc ca adevărul să fie lămurit cu seriozitate și cu respect pentru viața tatălui meu. Știu că niciun verdict nu mi-l poate aduce înapoi, dar pentru cei care rămân contează să poată înțelege ce s-a întâmplat. Aștept această limpezire cu speranță”, a spus fiica lui Victor Socaciu pentru CANCAN.RO.

Dincolo de lupta pentru aflarea adevărului, există o rană pe care nimeni nu o poate închide. Ana-Maria Socaciu a povestit că nu a avut voie să-și vadă tatăl în ultimele cinci săptămâni de viață, cât timp acesta s-a aflat la terapie intensivă.

N-a fost lăsată să își vadă tatăl în ultimele clipe

Pentru o fiică, gândul că tatăl ei se afla în spital, iar ea nu putea să-i fie alături, este greu de dus. Ana-Maria nu a mai avut ocazia să-i țină mâna, să-l privească în ochi sau să-i spună încă o dată cât îl iubește. Au rămas doar amintirile și regretul unor clipe pe care nu le va mai putea recupera niciodată.

„Din păcate, în ultimele cinci săptămâni de viață, tata a fost în secția de terapie intensivă, unde eu nu am avut acces. Doar soția lui, care a fost internată împreună cu el, putea să-l vadă. Nu am avut, așadar, posibilitatea să fiu lângă el în acele ultime clipe. Mi-aș fi dorit să-i țin mâna, să-i spun încă o dată că îl iubesc. E o durere pe care o port cu mine, dar încerc să păstrez aproape toate cuvintele și momentele de iubire pe care ni le-am dăruit cât timp am fost împreună”, a mai mărturisit ea.

Chiar dacă nu-l mai poate avea lângă ea, Ana-Maria a spus că legătura cu tatăl său nu s-a rupt. Îl visează, merge la mormântul lui și îi simte apropierea mai puternic ca oricând.

„Sunt momente în care apropierea lui îmi aduce o liniște pe care o recunosc imediat. Îl întâlnesc în vis, iar aceste întâlniri s-au schimbat cu timpul. În perioada de după pierderea lui erau dese și purtau foarte mult dor. Astăzi vin mai rar, dar parcă ating exact întrebările cu care mă culc: o frământare, o dorință pe care o port în suflet, o hotărâre greu de luat. Uneori mă trezesc împăcată, alteori cu sentimentul limpede că știu încotro să merg. Pentru mine, acesta este felul în care îi simt protecția. În credința mea, tata este alături de îngerii care lucrează în taină la împlinirea lucrurilor pentru care mă rog. Merg la mormântul lui. Este un loc în care îmi îngădui să mă opresc și să fiu cu dorul meu. Legătura cu tata mă însoțește însă și când plec de acolo, în tot ceea ce a rămas viu în mine din iubirea lui”, a mai spus Ana-Maria Socaciu.

Marina Almășan vine cu o nouă ipoteză

Nici Marina Almășan nu s-a ferit să spună ce crede despre împrejurările care au precedat moartea lui Victor Socaciu. Vedeta consideră că artistul, care trecuse printr-un transplant de rinichi și lua medicamente imunosupresoare, trebuie protejat cu orice preț în timpul pandemiei.

Fosta soție a artistului a vorbit, pentru CANCAN.RO și despre procedura care i-a grăbit sfârșitul.

„Păi foarte bine, mi se pare normal. Și eu aș fi făcut la fel dacă aș fi fost soția lui. Dar eu nu l-aș fi dus la concerte unde să ia COVID, că până la urmă de acolo a pornit boala lui. A pornit nu de la intervenția pe care i-au făcut-o în mod greșit, ci de la COVID-ul pe care l-a luat într-un spectacol făcut în plină pandemie. Acolo, acolo-i problema. Acolo nu trebuia lăsat un om care a suferit un transplant și care toată viața urma să fie ferit de contactul cu boli și cu microbi, pentru că, el luând medicație imunosupresoare toată viața, trebuia ferit de orice contact. El trebuia, pe perioada pandemiei, ținut ca într-un borcan. Nu avea voie să iasă dintr-un mediu safe. Nu avea voie să iasă într-un focar de microbi. Un concert? Doamne ferește! El a făcut acel COVID, după aceea a tot fost prin spitale și, într-unul din spitale, înțeleg că i s-a făcut o procedură greșită. Da, procedura i-a dus, probabil, i-a grăbit sfârșitul, dar de ce a ajuns să facă proceduri? Pentru că a făcut COVID. De ce a făcut COVID? Pentru că nu a fost protejat de persoanele care erau datoare să îl protejeze”, a povestit Marina Almășan.

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