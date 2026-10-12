Mugur Mihăescu se apără după valul de critici pentru discursul din Parlament: „Ce prostie e asta? Dacă ai cât de cât minte la cap îți dai seama”

Mugur Mihăescu se apără după valul de critici pentru discursul din Parlament: „Ce prostie e asta? Dacă ai cât de cât minte la cap îți dai seama”
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Scandalul provocat de discursul lui Mugur Mihăescu din Parlament este departe de a se fi stins! După ce mai multe vedete au reacționat public la declarațiile deputatului, cele mai vocale fiind Virgil Ianțu și Andreea Raicu, CANCAN.RO a obținut și justificarea lui Mihăescu. Ce spune actorul despre valul de critici și cum explică, de fapt, afirmațiile care au stârnit controverse?

mugur mihaescu

Mugur Mihăescu își apără discursul /sursă foto: Facebook

Mugur Mihăescu, prima reacție după criticile apărut în spațiul public

Mugur Mihăescu este în centrul unei controverse după intervenția sa în Parlament în care a explicat punctul de vedere privind inițiativele dedicate femeilor antreprenor. Cuvintele sale au stârnit reacții puternice în spațiul public, iar acum deputatul AUR își apără discursul și reclamă faptul că anumite fraze au fost separate de restul intervenției. Contactat de CANCAN.RO, actorul a explicat că reacțiile apărute după intervenția sa din Parlament au legătură cu fragmente din discurs care, în opinia sa, au fost scoase din context. Ba mai mult, acesta vorbește despre cum vede el situația cu adevărat și ce înseamnă , de fapt, egalitatea.

„Aceste reacții au fost pentru că oamenii au decupat ce au vrut, tocmai ca să nu înțeleagă lumea ce am spus acolo. Misogin este cel care face asociații de femei. Bărbatul și femeia au aceleași oportunități, sunt egali. Nu-ți trebuie asociație de bărbați. De ce să facem acum o asociație de bărbați sau o organizație de bărbați? Organizație de femei? Ce e asta? Ce prostie e asta? De asta v-am spus: de ce nu faceți o organizație de câini sau de scaune? Pentru că sunteți niște misogini care vă bateți cu pumnul în piept că faceți pentru femei. Nu faceți nimic pentru femei, ca nu sunt deosebite de bărbați. Faceți pentru oameni. Nu pentru femei, nu pentru bărbați. Faceți pentru oameni. Oamenii sunt și femei și bărbați.
Încă o dată, dacă oamenii se uită la un clip decupat, mă condamnă. Dintr-un clip decupat, te pot face să înțelegi cu totul altceva. Dar dacă îți dai cu presupusul pe baza a trei cuvinte aruncate aiurea, da, ai perfectă dreptate.
Dar dacă ai cât de cât minte în cap, urmărește tot discursul. Dacă oamenii ar fi avut puțină curiozitate să vadă: „Bă, chiar așa e nebun ăsta? Tată de fată, cu o familie stabilă de ani de zile, de 34 de ani, numai cu fete la el în bătătură, spune așa ceva? Ia să vedem! Hai să vedem, suntem și noi curioși. A înnebunit omul?”
Și atunci ar fi văzut ce am vorbit. Tu, dacă vezi ce am vorbit, o să vezi ticăloșia celor care au încercat să mă portretizeze altfel… Au încercat să facă rău! , a declarat Mugur Mihăescu pentru CANCAN.RO

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VEZI ȘI: Andreea Raicu, reacție dură după derapajul lui Mugur Mihăescu din Parlament: ”Domnule, sunteți plătit din bani publici!”

CITEȘTE: Mugur Mihăescu a devenit bunic, chiar de ziua lui de naștere! Ce mesaj emoționant a transmis actorul din „Vacanța mare”

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