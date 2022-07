Nordis Group a început predarea locuințelor de lux din Mamaia. Cum arată apartamentele din cel mai futurist hotel de pe litoral

Nordis Group – singurul dezvoltator de ansambluri hoteliere și rezidențiale de 5 stele din România – a început astăzi, 15 iulie 2022, procesul de predare a apartamentelor din Nordis Mamaia, cel mai mare hotel de leisure din Europa, printr-un adevărat maraton de semnări de contracte de vânzare – cumpărare.

Doar în prima zi au fost predate peste 50 de apartamente de lux în ansamblul cu design futurist din stațiunea Mamaia, Nordis Group aducând pe piața din România, în premieră, și un nou concept de investiție.

Toți cumpărătorii investesc, practic, într-un produs financiar reprezentat de o proprietate imobiliară. Investiția într-o cameră sau apartament de hotel – operat în totalitate de Nordis – reprezintă cel mai atractiv produs imobiliar de pe piață, iar avantajele financiare oferite sunt multiple.

”Investitorii beneficiază de un venit pasiv începând cu 6.240 euro anual sub forma unui randament de 7% pe an, garantat prin contract pe 30 de ani, o vacanță anuală gratuită cu o valoare de peste 2.000 euro, aprecierea proprietății cu peste 40% după momentul lansării, proprietatea fiind un bun ușor vandabil, prin atractivitatea venitului imediat garantat contractual pentru următorul cumpărător”, transmit reprezentanții Nordis Group.

”Proiectul Nordis Mamaia, un carusel de emoții pozitive”

Predarea apartamentelor de lux va avea loc zilnic, atât la biroul din Mamaia, cât și la sediul principal din București, până la finalul anului, urmând semnarea contractelor de vânzare-cumpărare pentru până la 1.000 de apartamente, atât din divizia hotelieră, cât și din cea rezidențială.

După predarea apartamentelor, Nordis Group va achita proprietarilor venitul pasiv, în funcție de valoarea investiției făcute. Suma corespondentă fiecărei luni începe de la 520 euro pentru cumpărătorii noi și asigură un randament anual de 7%, superior altor forme de investiție de pe piață.

Primii proprietari Nordis Mamaia intră oficial în comunitatea investitorilor Nordis și vor simți, chiar din primul moment, plusurile incontestabile ale unei investiții inspirate.

”Un carusel de emoții pozitive – așa putem descrie tot parcursul proiectului Nordis Mamaia. Am început cu un vis mic, iar când a apărut oportunitatea, am ales să ridicăm standardul și să ne setăm obiective mărețe, de a dezvolta cel mai mare ansamblu hotelier și rezidențial de 5 stele din România, cu facilități diverse, care mențin atractivitatea turistică pe tot parcursul anului. Am învins perioada dificilă cauzată de pandemie, război și inflație și am început predarea primelor 1.000 de apartamente din etapa I și ne pregătim pentru deschiderea hotelului, ce va avea loc la finalul anului 2022”, declară Emanuel Poștoacă, fondatorul Nordis Group.

Ansamblul Nordis Mamaia 5 stele este un ansamblu mixt, dezvoltat în două etape, la cele mai înalte standarde de calitate, siguranță și eficiență energetică, în conformitate cu normele certificării GREEN Homes.

Prima etapă include două clădiri hoteliere și două rezidențiale, ideale pentru locuințe de vacanță cu vedere spre Marea Neagră și Lacul Siutghiol.

Stadiul lucrărilor la etapa a doua a ansamblului Nordis Mamaia vizează pregătirea fundației prin introducerea a 400 de piloți forați la o adâncime de 24 de metri. Termenul de predare a fazei a doua este planificat pentru finalul anului 2023.

Un proiect absolut spectaculos: ”Mix unic de facilități pe litoralul românesc”

Proiectul spectaculos a fost demarat în luna mai a anului 2019, având ca obiectiv construirea a două clădiri emblematice, în zona de nord a stațiunii Mamaia.

În luna iunie a anului 2020, prima clădire era deja finalizată și, în pofida tuturor dificultăților induse de pandemia de coronavirus, lucrările de construire au continuat, pentru ca în prezent, etapa I – formată din patru clădiri – să fie aproape finalizată.

În anul 2021, Nordis Group a achiziționat terenul alăturat pentru a putea dezvolta o a doua etapă a proiectului și mai multe puncte de atracție, divertisment, relaxare și petrecere a timpului liber, având astfel posibilitatea de a oferi un mix unic de facilități pe litoralul românesc:

SPA de 3.200 mp

sală de fitness

piscine interioare și exterioare

restaurante și cafenele

sală polivalentă pentru evenimente

loc de joacă

cinema VIP

centru de recuperare medicală

Nordis Mamaia este cel mai mare hotel de leisure din Europa, conform evaluării realizate de Horwath HTL, lider în consultanță și evaluare hotelieră.

Nordis Group, capital 100% românesc

Cu investiții în valoare de 424,5 milioane Euro, Nordis Group este un grup de companii fondat în 2008, în România, cu capital 100% românesc și specializat în dezvoltarea ansamblurilor hoteliere și rezidențiale premium.

Grupul de firme Nordis este format din 7 entități:

Nordis Development Nordis Construct Nordis Architecture Nordis Hotels Nobileo (membru Nordis Group) Nordis Travel Nordis Property Management

În prezent, Nordis Group are 4 șantiere în lucru pentru ansamblurile hoteliere și rezidențiale Nordis Mamaia, Nordis Sinaia și Nordis Brașov, precum și pentru imobilul rezidențial Nordis View, din București. Nordis Group își propune să devină lanțul hotelier de 5 stele numărul 1 din România pe segmentul leisure.