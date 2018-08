O postare MAI despre Untold a devenit virală pe Facebook: “Am zis: «faină», nu interpretaţi”. Mesajul fabulos scris de un tânăr și reacția celor de la MAI

O nouă postare făcută de reprezentanții Ministerul Afacerilor Interne despre Untold 2018 a devenit virală pe Facebook la Untold. Oficialii MAI au transmis un mesaj subtil petrecăreților de la festivalul care are loc zilele acestea pe Cluj Arena.

Mesajul fabulos scris de un tânăr la postarea MAI despre Untold

Direcţia de Comunicare din cadrul MAI a postat pe Facebook un mesaj referitor la câinele-poliţist Şuier care a ajuns la Cluj pentru festivalul Untold 2018.

“Eu am ajuns!

Știu că la #Untold niciun lup nu va sta jos, dar îmi doresc ca toți să rămână în picioare, inclusiv la after!

No, amu distracție faină… am zis: « faină», nu interpretați!” este mesajul apărut pe pagina oficială de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne.

Postarea a primit aproape 10.000 de aprecieri, sute de distribuiri și numeroase mesaje, iar Răzvan, un utilizator Facebook, i-a întrebat pe oficialii MAI: “ ” . El nu a așteptat mult, pentru că cei de la Ministerul de Interne i-au răspuns și l-au și corectat: “ ” – acest mesaj strângând peste 500 de like-uri.

Un alt comentariu care a fost apreciat de internauți a fost al lui Alex: “E doar Șuier sau mai are și prieteni? întreb și eu la rândul meu pentru alt prieten…”.

