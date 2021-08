(P) Sunt bărbații pregătiți pentru o relație reală cu o femeie care lucrează în industria pentru adulți?

O varietate de servicii erotice se bucură de popularitate pe întreg globul: striptease, vânzarea de fotografii intime, comunicarea virtuală online, transmisii video în direct și multe altele.

Am început să ne întrebăm ce se simt bărbații moderni față de femeile care lucrează în industria pentru adulți. Ar comunica aceștia în viața reală cu o femeie, dacă ar ști că ea are experiență în industria pentru adulți?

Din momentul în care s-a născut întrebarea, am hotărât să realizăm un sondaj printre bărbați, și am aflat povești interesante despre reacția bărbaților în astfel de situații și modul în care a decurs mai departe relația lor cu femeia respectivă. Aici publicăm cele mai interesante răspunsuri, păstrând anonimitatea participanților.

Maxim, 34 de ani: însurat cu un fost model la webcam

Pentru cei care nu știu, vrem să clarificăm faptul că modelele la webcam sunt femei care realizează transmisii live prin intermediul unei camere web și comunică cu utilizatori din diferite țări într-o cameră de conversații online, câștigând sume frumușele din această activitate. Există website-uri speciale pentru transmisii live, iar soția acestui tânăr a lucrat pentru unul dintre acestea. Iată ce spune el despre acest lucru:

„La momentul respectiv aveam deja mai multe întâlniri la activ și plănuiam să ne mutăm împreună. Relația devenea una serioasă și discutam diferite opțiuni. Iar într-o zi ea a menționat faptul că a lucrat ca model pe BongaCams. Ei bine… normal că nu pot spune că am fost încântat. M-am speriat puțin din cauza asta, dar, în general, nu mi-a influențat atitudinea în nici un mod.

La momentul respectiv ea trecea prin niște momente grele, avea nevoie de bani și ocazia asta i-a bătut la ușă. A început să câștige bani frumoși, și-a plătit studiile, și-a cumpărat o mașină… Nici nu aș fi crezut că fetele pot să câștige atât de mulți bani online! Acum suntem foarte bine și sunt fericit că suntem împreună.”

Anton, 28 de ani: într-o relație cu o tânără care câștigă din vândutul pozelor sale intime

O altă poveste interesantă ne-a fost relatată de un tânăr de 28 de ani. El ne-a mărturisit că a început să se întâlnească cu o fată și doar după ceva vreme a aflat că ea vindea pozele sale erotice pe internet.

„Știam că îi place să pozeze nud… Chestia asta e la modă acum. Dar nu știam că își vinde aceste poze cuiva. La început am fost stresat de faptul că nu aveam nici cea mai mică idee, dar apoi am realizat treptat că ea se bucura simțindu-se sexy și faptul că putea câștiga bani din asta alimenta încrederea sa în sine.

După ce am discutat toate detaliile am cumpărat împreună un aparat foto bun, astfel încât să poată realiza poze mai bune. Poți spune că acum am atins o nouă etapă în relația noastră: mai multă intimitate și înțelegere reciprocă.”

Ionuț, 29 de ani: nu ar fi deranjat să se întâlnească cu o femeie care lucrează în industria pentru adulți

Am început să ne întrebăm și cred bărbații care nu s-au confruntat niciodată cu o astfel de situație. Cum ar reacționa dacă ar fi aflat că femeia pe care o plac lucrează sau a lucrat în industria pentru adulți? Majoritatea tinerilor au declarat că nu văd nimic rău în asta. Ionuț, de exemplu, a sugerat că probabil că nu ar fi deranjat:

„Cred că dacă îți place într-adevăr o femeie, poți ajunge la un compromis în aproape orice situație – trebuie doar să îți dorești asta! Probabil, prin a începe să aflați care este activitatea și de ce a ales ea această activitate. De exemplu, dacă îi place atenția primită, este de înțeles. Multor femei le place să se simtă atractive – din același motiv, fac o grămadă de selfie-uri și postează în continuu, primind o grămadă de like-uri.

De ce să nu facă bani din asta? 🙂 Îmi aduc aminte că la un moment dat am început să vorbesc cu un model de pe BongaCams. Mi-a mărturisit că prietenul ei știa despre activitatea ei pe site-ul respectiv și că sunt împreună de mult timp.

Cred că dacă nu există vreo amenințare la adresa relației și că dacă există încredere deplină în cuplu, este posibil să se găsească o soluție care îi va face pe amândoi fericiți. Ideea principală este că nu ar trebui să existe neînțelegeri sau dubii. Pe scurt, probabil că nu aș fi deranjat”.

Judecând pe baza acestor povești și a multor altora primite, putem spune că bărbații moderni nu exclud posibilitatea de a se întâlni cu o femeie care lucrează, sau are experiență în sfera serviciilor pentru adulți.

Mai mult decât atât, mulți văd aspectele pozitive în asta și discută în mod deschis despre punctele lor de vedere. Majorității bărbaților le place faptul că iubita lor este suficient de frumoasă și seducătoare pentru a trezi sentimente intense și a atrage atenția multor bărbați.

În plus, printre avantaje, mulți indică sumele de bani pe care iubitele lor le câștigă în industria pentru adulți, care le ajută pe acestea să fie independente de bărbați. În mod evident, există din ce în ce mai puține prejudecăți în societate și, în paralel cu creșterea rapidă a cererii de distracții pentru adulți, se dezvoltă și domeniul serviciilor erotice.