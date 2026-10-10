Polițistul Marcel Mustățea de la IPJ Călărași a murit la doar 39 de ani. Boala gravă de care suferea

Polițistul Marcel Mustățea de la IPJ Călărași a murit la doar 39 de ani. Boala gravă de care suferea
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

O veste cutremurătoare a îndoliat colectivul Inspectoratului de Poliție Județean Călărași. Marcel Mustățea, agent-șef de poliție în cadrul Poliției Orașului Budești, s-a stins din viață sâmbătă, 10 octombrie 2026, la vârsta de numai 39 de ani. Polițistul a pierdut lupta cu o boală necruțătoare, după mai multe luni în care a încercat să găsească soluții pentru a-și continua tratamentul. În urma sa au rămas soția și un copil de doar un an, care tocmai își sărbătorise prima aniversare în săptămâna în care tatăl său a murit.

Moartea lui Marcel Mustățea reprezintă o pierdere dureroasă atât pentru familie, cât și pentru colegii alături de care și-a desfășurat activitatea. În ultimele luni, cazul său a mobilizat numeroși oameni care au încercat să îi ofere sprijin financiar și să contribuie la acoperirea costurilor medicale.

Cine a fost Marcel Mustățea, polițistul care a murit la 39 de ani

Marcel Mustățea activa în cadrul Formațiunii Rutiere a Poliției Orașului Budești, structură aflată în subordinea Inspectoratului de Poliție Județean Călărași. Acesta ocupa funcția de agent-șef de poliție și își desfășura activitatea în cadrul instituției până când problemele grave de sănătate au început să îi schimbe radical viața.

În decembrie 2025, polițistul a primit diagnosticul de cancer la ficat. Din acel moment, lupta pentru sănătate a devenit principala sa preocupare, iar lunile care au urmat au fost marcate de tratamente și de eforturile de a obține resursele necesare pentru continuarea acestora.

Vestea îmbolnăvirii sale a ajuns în atenția publicului în primăvara anului 2026, când colegii și apropiații au început să promoveze apeluri umanitare pentru a-l ajuta să facă față cheltuielilor medicale. Mesajele de solidaritate au fost distribuite în mediul online, iar oamenii au fost încurajați să contribuie, fiecare după posibilități, pentru a-i oferi o șansă în lupta cu boala.

În perioada în care Marcel Mustățea a încercat să își continue tratamentul, mai multe persoane s-au implicat în campania de strângere de fonduri. Printre acestea s-a numărat și Daniel Ceclan, cunoscut în mediul online drept Dani Cek, polițist implicat în acțiuni caritabile dedicate persoanelor care se confruntă cu probleme grave de sănătate.

„Marcel a fost colegul meu, polițist în IPJ Călărași. Lupta cu cancerul și i-am fost cu toții alături. Din păcate, boala a câștigat azi.

Îmi pare rău că nu am putut face mai mult, eram încrezător că vom învinge. Dumnezeu a avut alte planuri”, a transmis Dani Cek.

VEZI ȘI: Ea este Victoria, fiica fostului deputat Cazimir Ionescu, care a murit la 22 de ani

Ultimele momente din viața politicianului care a murit pe A1. Iubita face dezvăluiri cutremurătoare: „Când am deschis ochii, era un zgomot infernal de fiare”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
1.000 în plus la pensie pentru această categorie de pensionari din România. Cine se încadrează și când primesc banii
1.000 în plus la pensie pentru această categorie de pensionari din România. Cine se încadrează și când primesc banii
Cine este studenta româncă de 19 ani găsită moartă în camera de cămin. Tatăl vitreg ar fi suspectul principal
Cine este studenta româncă de 19 ani găsită moartă în camera de cămin. Tatăl vitreg ar fi suspectul principal
Cât încasează lunar Elena Mateescu, șefa ANM de peste 10 ani, și ce scrie în declarația ei de avere
Cât încasează lunar Elena Mateescu, șefa ANM de peste 10 ani, și ce scrie în declarația ei de avere
Ce ar fi primit esteticianul Alexander Aslani cu câteva ore înainte să moară. Detalii noi din anchetă
Ce ar fi primit esteticianul Alexander Aslani cu câteva ore înainte să moară. Detalii noi din anchetă
A fost arestat un suspect în cazul uciderii esteticianului Alexander Aslani. Informații de ultimă oră din Spania
A fost arestat un suspect în cazul uciderii esteticianului Alexander Aslani. Informații de ultimă oră din Spania
Supat, cuvântul care a stârnit controverse, EXPLICAT de Academia Română
Mediafax
Supat, cuvântul care a stârnit controverse, EXPLICAT de Academia Română
Panică printre agricultorii și piscicultorii din Călărași. Autoritățile au decis să dea drumul la apa din mai multe lacuri, pentru a crește debitul Dunării. Nivelul fluviului la Cernavodă este cu doar 3 cm mai mic de limita operațională a centralei nucleare. Precizări de la Apele Române
Gandul.ro
Panică printre agricultorii și piscicultorii din Călărași. Autoritățile au decis să dea drumul la apa din mai multe lacuri, pentru a crește debitul Dunării. Nivelul fluviului la Cernavodă este cu doar 3 cm mai mic de limita operațională a centralei nucleare. Precizări de la Apele Române
Transformarea lui Adrian Mutu. A slăbit 13 kilograme cu dieta lui strictă: ce mănâncă și ce bea
Prosport.ro
Transformarea lui Adrian Mutu. A slăbit 13 kilograme cu dieta lui strictă: ce mănâncă și ce bea
„Ciufulitul ăsta este o greșeală genetică”. Derapaj într-o importantă filială PNL
Adevarul
„Ciufulitul ăsta este o greșeală genetică”. Derapaj într-o importantă filială PNL
Ce se întâmplă dacă se descoperă petrol sau gaze sub terenul tău. Cui aparțin resursele și în ce situații poți primi despăgubiri
Digi24
Ce se întâmplă dacă se descoperă petrol sau gaze sub terenul tău. Cui aparțin resursele și în ce situații poți primi despăgubiri
Sutiene de mii de lei, parfumuri și pantofi cu toc. Dezmăț din bani public la ANM
Mediafax
Sutiene de mii de lei, parfumuri și pantofi cu toc. Dezmăț din bani public la ANM
Este de nerecunoscut! Celebra actriță a slăbit 32 de kilograme în aproape 2 ani. Care este secretul transformării sale: „Nu am folosit injecții”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Este de nerecunoscut! Celebra actriță a slăbit 32 de kilograme în aproape 2 ani. Care este secretul transformării sale: „Nu am folosit injecții”
„Zeiță”. Bianca Drăgușanu, fosta iubită a „Prințului” Adrian Cristea, apariție răvășitoare
Prosport.ro
„Zeiță”. Bianca Drăgușanu, fosta iubită a „Prințului” Adrian Cristea, apariție răvășitoare
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Persoana apropiată care l-a păgubit pe Puya: „Nu prea îi plăceau calculele”. Ce spune artistul despre retragerea din muzică
Click.ro
Persoana apropiată care l-a păgubit pe Puya: „Nu prea îi plăceau calculele”. Ce spune artistul despre retragerea din muzică
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
„O decizie slabă a unui partener puternic”. Zelenski, critici dure după anunțul lui Trump privind exportul de motorină al Rusiei
Digi24
„O decizie slabă a unui partener puternic”. Zelenski, critici dure după anunțul lui Trump privind exportul de motorină al Rusiei
Dai flash-uri ca să avertizezi despre radar? Țara în care Poliția poate amenda cu ajutorul dronelor
Promotor.ro
Dai flash-uri ca să avertizezi despre radar? Țara în care Poliția poate amenda cu ajutorul dronelor
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Televizor TCL de 139 cm la 1.800 lei pe Auchan.ro: Reducere de 25%, preț sub eMAG
go4it.ro
Televizor TCL de 139 cm la 1.800 lei pe Auchan.ro: Reducere de 25%, preț sub eMAG
De ce oamenii repetă afirmații în fiecare dimineață? Când pot ajuta și când nu fac aproape nimic
Descopera.ro
De ce oamenii repetă afirmații în fiecare dimineață? Când pot ajuta și când nu fac aproape nimic
PC-ul de care ai nevoie pentru a juca noul Call of Duty
Go4Games
PC-ul de care ai nevoie pentru a juca noul Call of Duty
Panică printre agricultorii și piscicultorii din Călărași. Autoritățile au decis să dea drumul la apa din mai multe lacuri, pentru a crește debitul Dunării. Nivelul fluviului la Cernavodă este cu doar 3 cm mai mic de limita operațională a centralei nucleare. Precizări de la Apele Române
Gandul.ro
Panică printre agricultorii și piscicultorii din Călărași. Autoritățile au decis să dea drumul la apa din mai multe lacuri, pentru a crește debitul Dunării. Nivelul fluviului la Cernavodă este cu doar 3 cm mai mic de limita operațională a centralei nucleare. Precizări de la Apele Române
Primești 1.600 de euro/lună dacă te angajezi aici! Ai nevoie doar de un curs de trei săptămâni
Mediafax Italia
Primești 1.600 de euro/lună dacă te angajezi aici! Ai nevoie doar de un curs de trei săptămâni
Fotografia care A DEVENIT VIRALĂ! Cum s-a pozat sexy-politiciana?!
Mediafax Spania
Fotografia care A DEVENIT VIRALĂ! Cum s-a pozat sexy-politiciana?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.