Polițistul Marcel Mustățea de la IPJ Călărași a murit la doar 39 de ani. Boala gravă de care suferea

O veste cutremurătoare a îndoliat colectivul Inspectoratului de Poliție Județean Călărași. Marcel Mustățea, agent-șef de poliție în cadrul Poliției Orașului Budești, s-a stins din viață sâmbătă, 10 octombrie 2026, la vârsta de numai 39 de ani. Polițistul a pierdut lupta cu o boală necruțătoare, după mai multe luni în care a încercat să găsească soluții pentru a-și continua tratamentul. În urma sa au rămas soția și un copil de doar un an, care tocmai își sărbătorise prima aniversare în săptămâna în care tatăl său a murit.

Moartea lui Marcel Mustățea reprezintă o pierdere dureroasă atât pentru familie, cât și pentru colegii alături de care și-a desfășurat activitatea. În ultimele luni, cazul său a mobilizat numeroși oameni care au încercat să îi ofere sprijin financiar și să contribuie la acoperirea costurilor medicale.

Cine a fost Marcel Mustățea, polițistul care a murit la 39 de ani

Marcel Mustățea activa în cadrul Formațiunii Rutiere a Poliției Orașului Budești, structură aflată în subordinea Inspectoratului de Poliție Județean Călărași. Acesta ocupa funcția de agent-șef de poliție și își desfășura activitatea în cadrul instituției până când problemele grave de sănătate au început să îi schimbe radical viața.

În decembrie 2025, polițistul a primit diagnosticul de cancer la ficat. Din acel moment, lupta pentru sănătate a devenit principala sa preocupare, iar lunile care au urmat au fost marcate de tratamente și de eforturile de a obține resursele necesare pentru continuarea acestora.

Vestea îmbolnăvirii sale a ajuns în atenția publicului în primăvara anului 2026, când colegii și apropiații au început să promoveze apeluri umanitare pentru a-l ajuta să facă față cheltuielilor medicale. Mesajele de solidaritate au fost distribuite în mediul online, iar oamenii au fost încurajați să contribuie, fiecare după posibilități, pentru a-i oferi o șansă în lupta cu boala.

În perioada în care Marcel Mustățea a încercat să își continue tratamentul, mai multe persoane s-au implicat în campania de strângere de fonduri. Printre acestea s-a numărat și Daniel Ceclan, cunoscut în mediul online drept Dani Cek, polițist implicat în acțiuni caritabile dedicate persoanelor care se confruntă cu probleme grave de sănătate.

„Marcel a fost colegul meu, polițist în IPJ Călărași. Lupta cu cancerul și i-am fost cu toții alături. Din păcate, boala a câștigat azi. Îmi pare rău că nu am putut face mai mult, eram încrezător că vom învinge. Dumnezeu a avut alte planuri”, a transmis Dani Cek.

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