Povestea Mădălinei, învățătoarea de la o școală din Londra, abandonată la naștere, în maternitate. O caută pe femeia care i-a dat viață și a părăsit-o după câteva ore. ”Bine că m-a lăsat la spital și nu pe străzi!”

Abandonată la naștere de mama ei, Mădălina a fost un copil norocos. Nu a ajuns într-un orfelinat, ci a fost înfiată. Tânăra de 26 de ani este învățătoare la o școală din Londra, oraș în care părinții ei adoptivi s-au stabilit când ea era mică. După mulți ani de frământări interioare, Mădălina a decis că este pregătită să-și întâlnească mama biologică. A făcut deja demersuri oficiale în acest sens, dar situația este complicată. Femeia care i-a dat viață s-a internat la maternitate sub un nume fals. CANCAN.RO are toate detaliile.

Sub un chip angelic și zâmbitor, Mădălina Maria Humă ascunde o poveste de viață care i-a răscolit sufletul odată ce a înțeles că mama ei naturală a renunțat la ea. Tânăra de 26 de ani s-a născut la Suceava și a fost abandonată în maternitate de cea care i-a dat viață. Femeia a făcut tot posibilul să nu mai fie găsită. Atât numele sub care s-a prezentat, Ecaterina Neamțu, cât și adresa de domiciliu erau false. A pretins că are 38 de ani și este din Suceava, dar și aceste detalii s-au dovedit nereale. Mama Mădălinei a fugit din maternitate la doar câteva ore după ce a născut, lăsându-și în urmă fetița.

”Numele meu la naștere a fost Matei Maria Mădălina și m-am născut pe 27 ianuarie 1999 la Spitalul Județean Suceava”, și-a început Mădălina povestea.

Șansa a făcut ca micuța să nu ajungă într-un orfelinat, ci a fost înfiată de un cuplu din Bacău, la o lună după ce a venit pe lume. Familia adoptivă a crescut-o ca pe propriul copil, i-a oferit multă dragoste și o educație exemplară. Când Mădălina avea doar 11 ani, părinții ei adoptivi s-au stabilit în Anglia, unde tânăra trăiește și în ziua de azi. Acum are 26 de ani și predă la o școală din Londra, unde este învățătoare.

”De când m-am hotărât, nu mai răspunde la mesaje”

În urmă cu mai mulți ani, în minte și suflet i s-a trezit dorința și curiozitatea de a-și cunoaște mama biologică și de a afla dacă mai are frați sau surori. A făcut primul pas în acest sens, dar nu s-a simțit suficient de pregătită să meargă până la capăt. Și-a făcut atunci un test ADN, iar, în speranța că-și va găsi familia naturală, a apelat la un site cunoscut în toată lumea. Site-ul specializat în teste ADN identifică persoanele înregistrate în baza de date care ar putea fi înrudite.

”Am găsit o fată care are 35% din ADN-ul meu, deci ar fi soră doar din partea unui părinte. Nu știu dacă este soră de mamă sau de tată. Este cu zece ani mai mare și seamănă cu mine. Am vorbit cu ea în urmă cu câțiva ani, dar atunci nu eram pregătită să aflu. Acum, de când m-am hotărât, nu mai răspunde la mesaje”, a povestit, pentru CANCAN.RO, Mădălina.

Tânăra învățătoare și-a făcut de curând un nou test ADN, la care încă așteaptă rezultatele. Între timp, ea a inițiat demersuri oficiale în România, pentru a-și găsi mama biologică.

”Nu știu dacă fac bine, poate ar fi putut să mă caute până acum”

Mădălina spune că nu dorește nimic de la cea care i-a dat viață, ci doar să o vadă. Ba mai mult, are convingerea că aceasta i-a vrut binele, deoarece nu a abandonat-o pe străzi.

”Nu știu de ce a făcut asta, dacă a avut un motiv sau nu. Aș vrea să știu cum arată, măcar să văd o poză cu ea și să aflu că este bine. Bine că m-a lăsat la spital și nu pe străzi! Cred că a vrut să fiu OK, să nu mă lase pe drumuri și să nu am nicio șansă”, a adăugat Mădălina.

Odată ce s-a decis să-și caute mama și frații, în sufletul tinerei au apărut însă și primele semne de îndoială.

”Nu știu dacă fac bine, poate că ea ar fi putut să mă caute până acum”, spune tânăra.

În aceste demersuri, Mădălina este susținută de părinții săi adoptivi. Aceștia își doresc să o ajute, dar, din păcate, nici ei nu dețin informații despre mama biologică a fiicei lor.

”Eu îi iubesc foarte mult pe părinții mei adoptivi, le datorez totul, mai ales că m-au salvat de acolo. Cine știe ce se putea întâmpla cu mine?”, a încheiat tânăra.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.