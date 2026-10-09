Regele Charles, nevoit să plătească două milioane de dolari pentru fostul prinț Andrew. Care este motivul

Regele Charles, nevoit să plătească două milioane de dolari pentru fostul prinț Andrew. Care este motivul
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Sursa foto: Profimedia
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Regele Charles a fost nevoit să intervină financiar pentru a acoperi costurile reparațiilor la Royal Lodge, fosta reședință a fratelui său, Andrew Mountbatten-Windsor. Monarhul britanic i-a împrumutat acestuia aproximativ două milioane de dolari, după ce fostul prinț a predat oficial cheile proprietății din Windsor.

Andrew Mountbatten-Windsor, în vârstă de 66 de ani, a renunțat definitiv la contractul de închiriere pentru Royal Lodge, reședința în care a locuit timp de peste două decenii, relatează People.

Administratorul proprietății, Crown Estate, a confirmat vineri, 9 octombrie, că a reintrat în posesia imobilului și că obligațiile financiare privind reparațiile au fost achitate.

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Sursa-profimedia.ro

Regele Charles a împrumutat două milioane de dolari pentru reparații

Potrivit informațiilor publicate de People, reparațiile necesare la Royal Lodge au fost evaluate la aproximativ 2,4 milioane de dolari, echivalentul a 1,8 milioane de lire sterline.

Evaluarea a fost realizată de specialiști independenți, iar costurile au revenit fostului prinț Andrew, în baza obligațiilor asumate prin contractul de închiriere.

Totuși, acesta a beneficiat de o compensație de aproximativ 400.000 de dolari pentru că a renunțat la contract înainte de împlinirea primilor 25 de ani.

Suma a fost scăzută direct din valoarea reparațiilor, astfel că obligația financiară finală s-a redus la aproximativ două milioane de dolari. Banii au fost puși la dispoziție de regele Charles din veniturile sale private, sub forma unui împrumut acordat fratelui său.

Scopul a fost ca Crown Estate, instituția care administrează proprietatea și ale cărei profituri ajung la bugetul public britanic, să primească integral suma datorată.

Deocamdată, nu se știe cum sau când intenționează Andrew Mountbatten-Windsor să restituie banii împrumutați de la rege.

Prințul Andrew, sursa-profimedia.ro

Fostul prinț Andrew a predat definitiv cheile Royal Lodge

Andrew a preluat contractul pentru Royal Lodge în 2003, pentru o perioadă de 75 de ani. În baza înțelegerii inițiale, el și familia sa ar fi putut locui în proprietate până în 2078.

La momentul mutării, fostul prinț a investit aproximativ zece milioane de dolari în renovarea și modernizarea reședinței și a efectuat o plată anticipată prevăzută de contract.

Royal Lodge a fost locuința sa multă vreme, împărțită inclusiv cu fosta soție, Sarah Ferguson, și cu cele două fiice ale lor, prințesele Beatrice și Eugenie.

În octombrie 2025, regele Charles a decis să-i retragă fratelui său titlurile și onorurile regale și să îl oblige să părăsească proprietatea, pe fondul controverselor privind legăturile sale cu Jeffrey Epstein.

Andrew s-a mutat la începutul anului 2026 într-o locuință de pe domeniul Sandringham, aflat în proprietatea regelui, la peste 160 de kilometri de fosta sa reședință. Predarea oficială a cheilor și încheierea contractului au fost confirmate abia acum.

„Contractul de închiriere pentru Royal Lodge a încetat, iar atenția noastră se îndreaptă acum către viitoarea utilizare a proprietății și oportunitățile de a genera venituri suplimentare pentru țară ca urmare a recuperării sale anticipate”, a declarat un purtător de cuvânt al Crown Estate, pe 9 octombrie.

Administratorii încearcă acum să găsească un nou chiriaș pentru proprietate.

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