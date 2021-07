”Regele filmelor pentru adulți” vrea să dea lovitura cu un proiect unic în România! Ce starlete XXX au spus DA!

În paralel cu afacerea cu câini de rasă, Daniel Dumitru, zis “Sharky”, a pregătit un proiect în mediul on-line cu care vrea să dea lovitura. Cel care mai este cunoscut și ca ”Regele filmelor pentru adulţi” are în plan să lanseze o platformă bazată pe abonamente, unde cei înregistrați pot oferi contra cost videoclipuri și fotografii cu conținut XXX, care sunt protejate de un paywall. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, toate detaliile.

Lansată în 2016 la Londra, platforma-mamă are, în total, peste 30 de milioane de utilizatori, dintre care 450.000 sunt creatori de conținut. Daniel “Sharky” Dumitru a “mirosit” că proiectul s-ar bucura de un real succes și în țara noastră, mai ales dacă în fotografii și filmulețe ar apărea doar românce. Așa că s-a pus pe treabă și, în primă fază, a achiziționat domeniul .ro al platformei inițiată în Anglia.

Nume grele din industria XXX: Andra Brazil, Nila Black…

CANCAN.RO a luat legătura cu cel poreclit “Sharky”, care a oferit câteva detalii despre proiectul cu care are în plan să se impună pe piața din România și nu numai. Totodată, ne-a dezvăluit și câteva nume grele din industria XXX care au început să colaboreze cu el.

“Luna viitoare sau cel târziu în septembrie, până de ziua mea, vreau să-i dau drumul. Va fi un site destinat româncelor. Până în prezent am zece filmări, ca să-l lansez am nevoie de măcar 40. Andra Brazil, Nila Black și Goldie Divine sunt fetele cu care am filmat până acum. Va fi identic cu onlyfans.com, doar că al meu, unde sunt proprietar, va fi onlyfans.ro. Am simțit de mult timp potențialul acestui domeniu, din acest motiv l-am și achiziționat”, ne-a declarat Daniel “Sharky” Dumitru.

Abonamentul lunar pornește de la 4.99 dolari

Pentru a putea accesa conținutul platformei lansată în Anglia, utilizatorii interesați trebuie să achite un abonament lunar, care pornește de la 4,99 dolari și ajunge la 49,99 dolari. Rămâne de văzut care vor fi tarifele care vor fi stabilite și pentru cea care va fi inițiată în România, cel mai târziu în luna septembrie.

Cine este Sharky

În urmă cu 11 ani, Daniel Dumitru era cunoscut drept “Seven Sharky” în industria XXX. Cât timp a activat în acest domeniu, a reprezentat mai mulţi actori dispuși să se afirme. “Eleva porno exmatriculată” este considerat primul său film realizat 100 % profesionist. “Pussycat”, “Nikolas”, “Lion Nice”, “Anabelle Blue” şi “Dudu Steel” sunt personajele pe care le-a creat pentru pelicula mai sus amintită. “Sharky” a intrat în lumea show-urilor porno la doar 17 ani.