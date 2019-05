Simona Halep, favorita să câștige Roland Garros 2019

Roland Garros, al 2 lea turneu de Mare Slem va debuta duminica, 26 mai 2019 si se va incheia duminica, 9 iunie 2019. Acest turneu este una dintre cele mai importante competitii sportive la nivel mondial.

Ca in fiecare an, si in acest an acest turneu va avea la start cei mai buni tenismeni atat din circuitul feminin cat si din cel masculin. Prima editie a acestui turneu de tenis a avut loc in 1891 si a fost sub forma unui turneu national. De la an la an acest turneu a evoluat motiv pentru care in annul 1925 acest turneu a devenit turneu international.

Din acest moment, Roland Garros a inceput sa atraga din ce in ce mai multi jucatori de tenis de renume mondial dar si din ce in ce mai multa publicitate. In acest moment, Roland Garros este cel de-al 2 lea turneu de Mare Slem, dupa Australian Open si inainte de Wimbledon si U.S Open.

Ca de obicei, si in acest an la debutul acestei competitii vor lua startul cei mai importanti jucatori din lumea tenisului, atat din circuitul masculin cat si din cel feminin. Printre cele mai importante nume din circuitul masculin care vor lua startul la Roland Garros 2019 sunt Roger Federer, care revine la startul acestui turneu dupa o pauza de 3 ani, Rafael Nadal, care este si castigatorul editiei de anul trecut si marele favorit al acestei editii, Novak Djokovic, Dominic Thiem, Juan Martin Del Potro, Stan Wawrinka, etc.

Cateva dintre cele mai importante nume din circuitul feminin care vor lua startul la editia din acest an a Roland Garros sunt urmatoarele: Simona Halep, castigatoarea editiei de anul trecut a acestui turneu si marea favorita pentru castigarea editiei de anul acesta, Naomi Osaka, liderul mondial din acest moment si una dintre principalele favorite la castigarea trofeului, Petra Kvitova, Serena Williams, etc.

Tara noastra va avea la startul editiei din acest an participanti atat pe tabloul feminin cat si pe tabloul masculin. Pe tabloul feminin al acestei competitii prestigioase se afla Simona Halep, castigatoarea de anul trecut a acestui turneu de Mare Slem si principala favorita pentru castigarea editiei de anul acesta, Irina Begu, Sorana Carstea si Mihaela Buzarnescu. Pe tabloul masculin al editiei din acest an a Rloand Garros-ului se afla Marius Copil.

La unibet.ro, una dintre cele mai importante case de pariuri sportive, cotele jucatorilor nostri pentru castigarea acestui turneu de Mare Slem sunt urmatoarele:

Simona Halep are cota de 5.50.

Mihaela Buzarnescu are o cota de 401.

Irina – Camelia Begu are cota de 501.

Sorana Carstea are cota de 701.

Marius Copil are cota de 1501.

In concluzie, editia din acest an a turneului de Mare Slem Roland Garros se anunta a fi o competitie sportiva extrem de atractiva, dinamica, care va oferi un spectacol spotiv extrem de bun avand in vedere ca la acest turneu vor participa cei mai buni jucatori de tenis din lume, printre acestia aflandu-se si Simona Halep, Mihaela Buzarnescu, Sorana Carstea si Marius Copil. Persoanele care sunt pasionate de pariuri sportive nu trebuie sa rateze aceasta competitie mai ales ca Simona Halep este marea favorita pentru castigarea acestei competitii sportive.