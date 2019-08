Singura imagine cu Gheorghe Dincă realizată înainte de a le ucide pe Alexandra și pe Luiza. Detaliul bulversant observat de toată lumea

A apărut singura imagine cu Gheorghe Dincă, realizată înainte de a le ucide pe Alexandra și pe Luiza. În urmă cu doi ani de zile, ”Monstrul din Caracal” părea un om absolut normal și socializa cu vecinii, pe stradă. Nimeni nu s-ar fi așteptat, atunci, la tragedia care avea să pună ”pe jar” întreaga Românie.

Fotografia respectivă a fost postată, în 2017, de o vecină a lui Gheorghe Dincă. Criminalul zâmbește, pare un om absolut normal, este îmbrăcat cu o cămașă în dungi, cu mâneci scurte, și pantaloni de trening. Are adidași în picioare și, privindu-l, aproape că nu îți vine să crezi că ai în fața ochilor pe cel care le-a răpit, sechestrat și ucis pe Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu.

Perchezițiile informatice, aproape de finalizare

Avocatul familiei Melencu, Tonel Pop, a declarat că perchezițiile informatice sunt aproape finalizate. Anchetatorii au verificat calculatorul lui Gheorghe Dincă și telefoanele care au fost ridicate din locuința acestuia.

“Percheziţiile informatice aproape s-au finalizat. Urmează studiul lor, ele au fost procesate, s-a văzut în mare parte ce este acolo. Există date concrete pentru incriminarea lui. Pot fi valorificate, nu suntem în postura de a nu exista nimic concret sau de a-i confirma o nevinovăţie…Pot fi valorificate în mod incriminatoriu, cât şi cum, rămâne de văzut. S-a conturat un profil al lui deosebil de violent (…) Multe persoane din jurul lui, staff-ul lui, se pare că luau o bătaie zdravănă din când în când. Mai mult decât atât, oamenii au descris ce putere incredibilă are, spuneau că făcea cât 3, are o forţă incredibilă (…) Are poate chiar mii de poze. Ne-a fost imposibil să le vedem pe toate, s-au văzut în mare parte şi au fost căutate anumite fotografii după descrierea lui. Fiind atât de multe, nu au putut fi vizionate toate: are un laptop, aparatul de fotografiat, nişte carduri… Vor trebui identificate acele persoane şi el să dea explicaţii pe fiecare fotografie în sine. Fiecare în parte va fi descrisă (…) Era obsedat de tot ce însemnau relaţiile intime… din căutări, din tot.”, a declarat Tonel Pop la România TV.