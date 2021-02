Strigător la cer! Un bărbat de 65 de ani și-a batjocorit nepoatele în cel mai oribil mod cu putință. Bătrânul a abuzat sexual inclusiv câinele familiei

Un bărbat de 65 de ani din Sydney a comis un lucru strigător la cer. Acesta și-a abuzat sexual cele două nepoate și a creat materiale pornografice cu ele și a întreținut relații intime cu câinele familiei, un patruped din rasa Cavalier King Charles spaniel.

Acesta a fost iniţial arestat de detectivi pentru abuzul copiilor în septembrie 2016, după ce a ofensat sexual două fetiţe. În anul 2017 a fost a doua oară acuzat de abuz sexual al copiilor, notează Daily Mail.

O minoră de numai 6 ani a fost supusă unor orori greu de imaginat. Copila a fost violată fără milă chiar de către unchiul său, un adolescent de 18 ani.

Fără milă, tânărul de 18 ani care îi este unchi copilei a dezbrăcat-o și a supus-o unor chinuri cumplite. Speriată, micuța a venit în casă și i-a povestit totul mamei sale, care a alertat de urgență polițiștii.

În fața oamenilor legii, mama minorei de 6 ani a povestit totul despre experiența traumatizantă a fiicei sale.

„Eu locuiesc în aceeaşi casă cu socrul şi alte două fete, pentru că soţul m-a părăsit şi s-a mutat într-o comună din vecini, iar mama e moartă de vreo trei ani. Aseară, pe la zece şi jumătate, socrul l-a chemat pe frate-meu – care stă în vecini – să discute ceva cu el şi, la un moment dat l-a rugat să ne aducă nişte apă de la fântâna aflată în curte. Şi fetiţa, care era trează la ora aceea, a zis că-l însoţeşte, ceea ce s-a şi întâmplat. Nu era prima oară când mergea undeva împreună cu el, fiindcă era unchiul lui preferat şi se ataşase de el, iar eu nu auzisem – până astă noapte – să fi făcut vreun gest nepotrivit. Dar, după ce s-au întors cu apa, după câteva minute, fata mi-a povestit, plângând, tot ce a pătimit. Aşa că am dezbrăcat-o şi am examinat-o cu atenţie. Mi s-a părut că e aşa cum zice ea şi că nu mă minte, aşa că am chemat imediat poliţia, sunând la numărul de urgenţă 112”…a spus femeia, șocată de cele întâmplate.