Taylor Swift, întrecută la ascultări de un necunoscut. Cum a ajuns bărbatul să fie condamnat la închisoare

Taylor Swift, întrecută la ascultări de un necunoscut. Cum a ajuns bărbatul să fie condamnat la închisoare
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Sursa foto: Profimedia
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Un muzician american aproape necunoscut a reușit să înregistreze de aproape nouă ori mai multe ascultări decât Taylor Swift pe o categorie a platformei YouTube Music. Performanța nu s-a datorat însă popularității sale, ci unei fraude elaborate, prin care a folosit inteligența artificială și mii de conturi automate pentru a obține ilegal milioane de dolari.

Michael Smith, un american în vârstă de 54 de ani din Carolina de Nord, a fost condamnat marți, 6 octombrie, la 18 luni de închisoare pentru o schemă de fraudare a platformelor de streaming muzical, relatează MusicWeek.

Bărbatul a recunoscut că a participat la o conspirație pentru comiterea unei fraude electronice, după ce anchetatorii au descoperit că obținuse peste opt milioane de dolari din drepturi de autor generate de ascultări fictive.

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Cum a reușit să o depășească pe Taylor Swift

Unul dintre cele mai surprinzătoare detalii ale anchetei este comparația dintre numărul de ascultări înregistrate de Michael Smith și cele ale lui Taylor Swift.

Potrivit Departamentului american al Justiției, în aprilie 2023, întregul catalog muzical al artistei americane a acumulat aproximativ 9,3 milioane de ascultări pe YouTube Music provenite din abonamente de familie.

În aceeași perioadă, piesele controlate de Smith au înregistrat 80,9 milioane de redări prin același tip de abonament.

Așadar, bărbatul a depășit-o de aproape nouă ori pe Taylor Swift în această categorie, deși muzica sa nu beneficia de un public real comparabil cu cel al vedetei.

Ascultările erau generate artificial, prin intermediul unor conturi controlate de programe automate, cunoscute drept boți.

Sursa foto: Profimedia

Mii de conturi false și sute de mii de melodii generate cu inteligența artificială

Schema pusă la punct de Michael Smith a funcționat între 2017 și 2024. Bărbatul a creat mii de conturi false pe platforme precum Spotify, Apple Music, Amazon Music și YouTube Music, folosind adrese de e-mail fictive și carduri bancare obținute fraudulos.

Ulterior, el a utilizat programe automate pentru a reda în mod repetat melodiile asupra cărora deținea drepturi. La un moment dat, Smith ajunsese să folosească simultan până la 10.000 de conturi automate.

Pentru a evita detectarea fraudei, bărbatul avea nevoie de un catalog muzical foarte mare, astfel încât ascultările să fie distribuite între numeroase melodii, fără ca vreuna să înregistreze un număr suspect de redări și astfel să atragă atenția asupra activităților sale ilegale.

A apelat astfel la inteligența artificială pentru a genera sute de mii de piese, pe care boții să le asculte în mod repetat. Strategia i-a permis să acumuleze miliarde de redări fictive și să încaseze peste opt milioane de dolari din drepturi de autor.

Sursa foto: Profimedia

Condamnat la închisoare și obligat să renunțe la peste opt milioane de dolari

Anchetatorii americani au stabilit că banii obținuți de Smith proveneau din fondurile destinate remunerării artiștilor și deținătorilor legitimi de drepturi muzicale.

Procurorii au subliniat că schema nu a reprezentat doar o manipulare a statisticilor de audiență, ci și o fraudă financiară care a afectat industria muzicală.

Michael Smith a pledat vinovat în martie 2026, iar sentința a fost pronunțată pe 6 octombrie de un tribunal federal din New York. Pe lângă cele 18 luni de închisoare, instanța a dispus ca bărbatul să fie sub control judiciar timp de doi ani după eliberare.

De asemenea, acesta a fost obligat să renunțe la suma de 8.091.843,64 dolari, reprezentând câștigurile obținute prin fraudă.

Cazul este considerat de Departamentul american al Justiției primul dosar penal federal din Statele Unite privind o fraudă cu ascultări muzicale realizată cu ajutorul inteligenței artificiale.

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