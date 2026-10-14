Timotei Stuparu, fost senator și lider PSD, a fost omorât pe trecerea de pietoni! Moment de reculegere în plenul Senatului

Timotei Stuparu, fost senator și lider PSD, a fost omorât pe trecerea de pietoni! Moment de reculegere în plenul Senatului
Timotei Stuparu s-a stins din viață /Foto: Facebook
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Sfârșit tragic pentru fostul deputat, senator și lider PSD de Teleorman Timotei Stuparu. Se pare că acesta a fost omorât pe trecerea de pietoni de către un șofer neatent. Astăzi, 14 octombrie, a fost ținut un moment de reculegere în plenul Senatului.

Timotei Stuparu s-a stins din viață la vârsta de 75 de ani. Vestea morții a fost făcută publică marți, 13 octombrie, de către PSD Teleorman, fără însă a se preciza cauza decesului. Slujba de înmormântare va avea loc vineri, 16 octombrie, la Biserica Sfânta Treime, de la ora 12.00, comuna Corbeanca.

„Cu profundă tristețe vă transmitem vestea trecerii în neființă a colegului nostru, Timotei Stuparu, un om care și-a dedicat o mare parte din viață slujirii comunității și activității politice.

Fost Președinte al Consiliului Județean Teleorman, deputat, senator și Secretar General al Organizației PSD Teleorman, a fost un om care a marcat prin activitatea sa viața politică a județului nostru și a lăsat în urmă amintiri, experiențe și momente care nu vor fi uitate.

Astăzi, dincolo de funcțiile pe care le-a ocupat, rămâne amintirea unui coleg și a unui om care a făcut parte din istoria organizației noastre”, a transmis PSD Teleorman.

Timotei Stuparu a murit /Foto: Facebook

Moment de reculegere în plenul Senatului

Astăzi, 14 octombrie, decesul lui Timotei Stuparu a fost anunțat și în plenul Senatului, unde a fost ținut un moment de reculegere. Senatorul PSD Robert Cazanciuc a fost cel care a făcut anunțul și a dezvăluit și cauza decesului.

„Din păcate, am primit o veste destul de grea. Un fost coleg, senator şi deputat, Timotei Stuparu, a fost ucis pe trecerea de pietoni de un şofer care nu a respectat regulile.

Nu ştiu dacă l-aţi cunoscut pe Timotei Stuparu, în ultimul mandat a fost secretar general adjunct, un om plin, plin de energie, care întotdeauna a încercat să ajute colegii din cele trei perspective în care a lucrat în Parlamentul României. Rugămintea e să ţinem un moment de reculegere în memoria colegului nostru Timotei Stuparu”, a spus senatorul PSD Robert Cazanciuc.

Timotei Stuparu, profesor de istorie, a intrat în Parlament încă din anul 1990, când a fost ales deputat de Teleorman din partea Frontului Salvării Naționale. Mai apoi, între 1992 și 1996, a fost președintele Consiliului Județean Teleorman, interval în care a condus și organizația județeană a FSN/PDSR.

Timotei Stuparu a revenit în Camera Deputaților între 2000 și 2004 pe listele PDSR, devenit ulterior PSD. În ultimul său mandat, acesta a fost senator PSD de Teleorman, între 2012 și 2016.

 

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