Tragedie românească în Portugalia! Trei bărbați, doi frați de 21 și 24 de ani și unchiul lor, au murit intoxicați la locul de muncă

Tragedie românească în Portugalia! Trei români au murit intoxicați la locul de muncă. Este vorba despre doi frați în vârstă de 21, respectiv 24 de ani, și unchiul lor în vârstă de 40 de ani. Aceștia lucrau la izolarea unui rezervor de apă al unei reședințe private din sudul Portugaliei și au murit intoxicați cu substanțele pe care le foloseau.

Tragedia a avut loc luni după-amiază, 12 octombrie, în Quinta do Lago, o zonă rezidențială de lux situată în localitatea Almancil din sudul Portugaliei. Poliția și mai multe ambulanțe au fost chemate la o locuință unde o echipă de muncitori realiza lucrări de impermeabilizare a unui rezervor de apă.

Sfârșit tragic pentru cei trei români

Din primele informații oferite de presa portugheză, cei trei români lucrau într-o zonă slab ventilată, la izolarea unui rezervor de apă. Se pare că aceștia s-au intoxicat cu emisiile periculoase ale produselor chimice pe care le foloseau.

Cei doi frați și unchiul lor și-au pierdut cunoștința în timp ce se aflau înăuntrul puțului. Deși echipele de salvare au intervenit rapid, pentru cei trei români nu s-a mai putut face nimic. Aceștia nu au răspuns la manevrele de resuscitare, iar decesul a fost declarat la fața locului.

Cei trei români făceau parte din aceeași familie. David și Rodrigo, frați în vârstă de 21 și 24 de ani, împreună cu unchiul lor lucrau la firma familiei. Aceștia erau de mulți ani stabiliți în Portugalia și locuiau într-o zonă cu o comunitate numeroasă de români. Tânărul de 24 de ani se căsătorise recent, iar acum soția lui este în doliu.

Alți trei muncitori, cu vârste cuprinse între 50 și 52 de ani, au primit îngrijiri medicale la fața locului, însă au refuzat transportul la spital.

Sindicatul muncitorilor, semnal de alarmă

Nuno Gonçalves, reprezentantul sindicatului muncitorilor din construcții, a tras un semnal de alarmă în urma tragediei. Acesta spune că nu au fost luate măsurile de siguranță necesare, iar astfel de cazuri tragice au loc tot mai des. În Portugalia, de la începutul anului și până în luna august au fost înregistrate 81 de accidente de muncă mortale.

„Nu au fost luate măsurile necesare de siguranță, acest lucru e cert, nu-i așa? În spațiile închise, dacă nu sunt respectate toate măsurile de siguranță și nu există echipamente de protecție adecvate, colective sau individuale, consecințele pot fi tragice. Din păcate, acesta este cazul de față. Ceea ce s-a întâmplat luni în Algarve reflectă situația din întreaga țară. Acesta este cel mai grav an în ceea ce privește accidentele de muncă. Până în august au fost înregistrate, cred, dacă îmi amintesc bine, 81 de accidente mortale”, a spus Nuno Gonçalves.

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