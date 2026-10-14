Care este, de fapt, cauza morții lui Daniel Oprea. Prezentatorul TV nu a făcut infarct

Care este, de fapt, cauza morții lui Daniel Oprea. Prezentatorul TV nu a făcut infarct
Daniel Oprea s-a stins din viață
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Este doliu în lumea televiziunii și a sportului după ce Daniel Oprea, nutriționist al lotului național de culturism și fitness și realizator al emisiunii „Generația Fit”, s-a stins din viață. Acesta a murit la vârsta de 52 de ani și a fost înmormântat chiar în ziua în care trebuia să împlinească 53 de ani. Deși în spațiul public s-a vehiculat că fostul campion național și balcanic la culturism a murit în urma unui infarct, se pare că nu este așa. Care a fost, de fapt, cauza decesului?

Daniel Oprea a fost profesor de educație fizică și sport, nutriționist al lotului național de culturism și fitness și realizator al emisiunii „Generația Fit”, difuzată la TVR 2. Vestea decesului a fost anunțată duminică, 11 octombrie, de către Federația Română de Culturism și Fitness. Acesta a fost condus pe ultimul drum marți, 13 octombrie. Daniel Oprea a fost înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea 3 din București.

Care a fost cauza decesului

Fost campion național și balcanic la culturism, profesor de educație fizică și sport, Daniel Oprea a fost membru al Biroului Federal al Federației Române de Culturism și Fitness și lector în cadrul cursurilor de formare pentru instructori.

Nutriționist al lotului național, Daniel Oprea a devenit cunoscut publicului larg prin emisiunea „Generația Fit”, difuzată de TVR 2, prin care promova activitatea fizică și alimentația echilibrată. Deși avea un stil de viață sănătos și era mereu activ, bărbatul s-a stins din viață prematur.

Daniel Oprea /Foto: Social media

În spațiul public a fost vehiculată ideea că Daniel Oprea ar fi murit după ce a suferit un infarct. Însă, se pare că nu este așa. Federația Română de Culturism și Fitness a anunțat că, de fapt, cauza decesului a fost o hemoragie pancreatică, după cum arată raportul medico-legal.

„În contextul informațiilor apărute în ultimele zile în presă și pe rețelele sociale privind dispariția fulgerătoare a colegului și prietenului nostru Daniel Oprea, dorim să facem o precizare.

Potrivit concluziilor raportului medico-legal, decesul lui Daniel a fost cauzat de o hemoragie pancreatică, nu de un infarct, așa cum s-a vehiculat în spațiul public.

Daniel a fost un profesionist desăvârșit, un om care și-a dedicat viața sportului, educației și promovării unui stil de viață sănătos”, au transmis reprezentanții Federației.

Hemoragia pancreatică este o sângerare gravă, severă și potențial fatală, care apare la nivelul pancreasului sau în țesuturile din jur. Aceasta este cel mai des legată de formele severe de inflamație sau de leziuni ale organului.

De asemenea, hemoragia pancreatică este o urgență medicală majoră care necesită spitalizare imediată în secție de Terapie Intensivă. Rata de mortalitate poate fi foarte ridicată din cauza șocului hemoragic, a insuficienței de organ (renală, cardiacă, pulmonară) sau a infecțiilor secundare.

 

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