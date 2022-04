Top 5 alimente care ard grăsimile rapid. Efectele se văd imediat

Cele cinci alimente care accelerează metabolismul și ajută la arderea grăsimilor. Este suficient să adaugi oricărui preparat o lingură dintr-un singur aliment pentru a ajunge la rezultatele dorite. Iată care sunt acestea.

Persoanele care vor să ducă un stil de viață sănătos ar trebui să își introducă în meniul zilnic de mâncare aceste cinci alimente. Nu numai că vei avea o siluetă suplă, dar te vei simți mult mai bine.

1.Semințele de chia

Acest tip de semințe conțin flavonoizi și polifenoli. Semințele de chia au de trei ori mai mulți antioxidanți decât coacăzele și conțin, de asemenea, și o cantitate mare de acizi grași Omega-3.

Mai mult, semințele de chia își măresc volumul odată ce ajung în tractul digestiv, menținând senzația de sațietate ore întregi. Aceste semințe pot fi adăugate în iaurt, presărate peste o salată sau se poate face cu ajutorul lor o budincă (4 linguri de semințe de chia se amestecă într-o cană de lapte de migdale sau o cană de suc, iar în aproximativ 15 minute se obține un amestec cremos).

2.Semințele de in

Cea mai bogată sursă de acizi alfa-linoleici (acizi grași Omega-3 de origine vegetală), semințele de in nu numai că accelerează metabolismul, ci mențin și senzația de sațietate și reduc apetitul. Totodată, semințele de in reduc inflamația, aceasta fiind una dintre cauzele pentru care organismul stochează kilograme în plus. Pentru consum, se pot adăuga într-un pahar cu apă, în iaurt, în salate sau în aluatul de pâine.

3.Semințele de dovleac

Aceste semințe reglează glucoza, dar echilibrează organismul și din punct de vedere hormonal, ceea ce înseamnă că îți va fi mai ușor să slăbești atunci când consumi în mod regulat semințe de dovleac, pe post de gustare. De asemenea, fiind o sursă generoasă de magneziu și zinc, semințele de dovleac echilibrează și proteinele și carbohidrații din organism.

4.Avocadoul

Este unul dintre cele mai eficiente alimente atunci când vine vorba despre topirea grăsimilor și accelerarea metabolismului. Fiind o sursă bogată de potasiu, avocado ajută și la eliminarea apei în exces din organism, precum și la diminuarea celulitei. Consumă avocado dimineața, cu puțină sare și zeamă de lămâie, alături de un ou fiert, o roșie și o felie de pâine prăjită.

5.Ghimbir

Este un condiment cu proprietăți antiinflamatoare, dar și cu un efect de încălzire asupra organismului. Ghimbirul are proprietăți termogenice care stimulează metabolismul. Totodată, acesta funcționează și precum un inhibitor al apetitului. Poți prepara un ceai de ghimbir sau poți condimenta cu el diverse mâncăruri.

