Ajunsă acasă, Armina a lansat un atac jignitor la adresa producătorilor Insula Iubirii

Armina și Marcel au părăsit Insula Iubirii după ce concurenta a ajuns la spital pe fondul tensiunilor de pe insulă. După întoarcerea acasă, fpsta concurenta a lansat un atac la adresa producătorilor de la Antena 1, nemulțumită de felul în care a fost prezentată în emisiune.

Pe parcursul filmărilor, Armina a preferat de multe ori să stea deoparte și nu s-a apropiat prea mult de ceilalți participanți. Atitudinea sa rezervată s-a remarcat și în interacțiunile cu ispitele masculine, față de care a păstrat distanța. În schimb, Marcel a fost surprins în mai multe momente de distracție alături de ispite, iar comportamentul său a stârnit discuții.

Sebastian Vieru, managerul RXF a sărit în apărarea ei șii consideră că decizia Arminei de a încheia experiența a venit în contextul în care soțul ei părea să fie tot mai aproape de a depăși limitele relației cu una dintre ispite.

Acesta a subliniat că, în cazul Arminei și al lui Marcel, cei doi au plecat împreună, în timp ce alte cupluri au ajuns în centrul unor situații complicate după apropierea de ispite. Acesta a pus sub semnul întrebării modul în care sunt prezentate valorile și comportamentele participanților, astfel că fidelitatea poate fi interpretată negativ atunci când spectacolul și audiența ajung să primeze.

„Manipulare prin editare, marca Antena!

Au reușit să transforme fidelitatea în defect și infidelitatea în spectacol de dive! Cea care încearcă să-și respecte relația e pusă la zid, în timp ce cele care se încurcă cu ispitele sunt prezentate drept cool și asumate.

Bilanțul final?

✅ Armina pleacă cu Marcel, relația rămâne în picioare.

❌ Celelalte pleacă în combinații cu ispitele, una chiar cu două!

Când valorile nu mai fac audiență, inversăm rolurile: normalitatea devine anormală, iar circul devine spectacol!

Până la urmă, cine a picat testul de fidelitate și cine a picat testul publicului”, a scris Sebastian Vieru, manger RXF, pe Facebook.

Cum a jignit Armina producătorii de la Antena 1

Nici Armina nu a rămas indiferentă după întoarcerea în țară. Concurenta a distribuit mesajul publicat de Sebastian Vieru și și-a exprimat nemulțumirea față de felul în care a fost prezentată în fața telespectatorilor, sugerând că imaginea sa a fost afectată de modul în care au fost selectate și montate secvențele din emisiune. Mai mult, aceasta a însoțit postarea de o melodie intitulată Welcome to the Shit Show, al cărei titlu poate fi interpretat ca o ironie la adresa producției. Prin mesajul său, Armina a transmis că este dezamăgită de ceea ce consideră o schimbare a valorilor și a criticat direct modul în care a fost construită povestea sa în cadrul reality-show-ului.