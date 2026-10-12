Ajunsă acasă, Armina a lansat un atac jignitor la adresa producătorilor Insula Iubirii

Ajunsă acasă, Armina a lansat un atac jignitor la adresa producătorilor Insula Iubirii
Ce a spus Armina despre producătorii Insulei Iubirii
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Armina și Marcel au părăsit Insula Iubirii după ce concurenta a ajuns la spital pe fondul tensiunilor de pe insulă. După întoarcerea acasă, fpsta concurenta a lansat un atac la adresa producătorilor de la Antena 1, nemulțumită de felul în care a fost prezentată în emisiune. 

Pe parcursul filmărilor, Armina a preferat de multe ori să stea deoparte și nu s-a apropiat prea mult de ceilalți participanți. Atitudinea sa rezervată s-a remarcat și în interacțiunile cu ispitele masculine, față de care a păstrat distanța. În schimb, Marcel a fost surprins în mai multe momente de distracție alături de ispite, iar comportamentul său a stârnit discuții.

Sebastian Vieru, managerul RXF a sărit în apărarea ei șii consideră că decizia Arminei de a încheia experiența a venit în contextul în care soțul ei părea să fie tot mai aproape de a depăși limitele relației cu una dintre ispite.

Acesta a subliniat că, în cazul Arminei și al lui Marcel, cei doi au plecat împreună, în timp ce alte cupluri au ajuns în centrul unor situații complicate după apropierea de ispite. Acesta a pus sub semnul întrebării modul în care sunt prezentate valorile și comportamentele participanților, astfel că fidelitatea poate fi interpretată negativ atunci când spectacolul și audiența ajung să primeze.

„Manipulare prin editare, marca Antena!

Au reușit să transforme fidelitatea în defect și infidelitatea în spectacol de dive! Cea care încearcă să-și respecte relația e pusă la zid, în timp ce cele care se încurcă cu ispitele sunt prezentate drept cool și asumate.
Bilanțul final?
✅ Armina pleacă cu Marcel, relația rămâne în picioare.
❌ Celelalte pleacă în combinații cu ispitele, una chiar cu două!
Când valorile nu mai fac audiență, inversăm rolurile: normalitatea devine anormală, iar circul devine spectacol!
Până la urmă, cine a picat testul de fidelitate și cine a picat testul publicului”, a scris Sebastian Vieru, manger RXF, pe Facebook.

Sursa foto: Antena 1

Cum a jignit Armina producătorii de la Antena 1

Nici Armina nu a rămas indiferentă după întoarcerea în țară. Concurenta a distribuit mesajul publicat de Sebastian Vieru și și-a exprimat nemulțumirea față de felul în care a fost prezentată în fața telespectatorilor, sugerând că imaginea sa a fost afectată de modul în care au fost selectate și montate secvențele din emisiune.

Mai mult, aceasta a însoțit postarea de o melodie intitulată Welcome to the Shit Show, al cărei titlu poate fi interpretat ca o ironie la adresa producției. Prin mesajul său, Armina a transmis că este dezamăgită de ceea ce consideră o schimbare a valorilor și a criticat direct modul în care a fost construită povestea sa în cadrul reality-show-ului.

„Din păcate am ajuns să trăim o lume cu fundul în sus! Trist.”, a scria Armina Andrei.
Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Imaginile unei infidelități programate. Momentul în care Bianca Iotu îl înșală pe Remi cu Narcis Bujor
Imaginile unei infidelități programate. Momentul în care Bianca Iotu îl înșală pe Remi cu Narcis Bujor
Marcel și Armina au încălcat flagrant contractul cu Antena 1. Și noi avem dovada! Ce s-a întâmplat duminică, la ora 0:23
Marcel și Armina au încălcat flagrant contractul cu Antena 1. Și noi avem dovada! Ce s-a întâmplat duminică, la ora 0:23
Cele 3 minciuni ale Arminei care au dat-o afară de la Insula Iubirii. Cu ce i-a mințit pe Radu Vâlcan, propriile colege și chiar pe Marcel
Cele 3 minciuni ale Arminei care au dat-o afară de la Insula Iubirii. Cu ce i-a mințit pe Radu Vâlcan, propriile colege și chiar pe Marcel
Valerie Lungu a răbufnit la jocul de amuletă, după ce Alex Gîlcă a fost machiat pentru o piesă de teatru: „Ce e cu asta?!”
Valerie Lungu a răbufnit la jocul de amuletă, după ce Alex Gîlcă a fost machiat pentru o piesă de teatru: „Ce e cu asta?!”
Andreea Raicu, reacție dură după derapajul lui Mugur Mihăescu din Parlament: ”Domnule, sunteți plătit din bani publici!”
Andreea Raicu, reacție dură după derapajul lui Mugur Mihăescu din Parlament: ”Domnule, sunteți plătit din bani publici!”
„Lacurile-oglindă”: 5 locuri spectaculoase unde toamna se vede de două ori
Mediafax
„Lacurile-oglindă”: 5 locuri spectaculoase unde toamna se vede de două ori
Electrocasnicul introdus în oferta LIDL de săptămâna aceasta. Costă 449.49 lei, la reducere
Gandul.ro
Electrocasnicul introdus în oferta LIDL de săptămâna aceasta. Costă 449.49 lei, la reducere
FOTO. Aryna Sabalenka, apariție incendiară în costum de baie: „E o divă”
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, apariție incendiară în costum de baie: „E o divă”
De ce se tem bugetarii să vorbească deschis la serviciu. Un studiu scoate la iveală problemele din instituțiile publice
Adevarul
De ce se tem bugetarii să vorbească deschis la serviciu. Un studiu scoate la iveală problemele din instituțiile publice
„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce președintele SUA a cerut plecarea lui Zelenski
Digi24
„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce președintele SUA a cerut plecarea lui Zelenski
Turismul BUNICILOR - călătorii și gătit. Meșteșugurile învățate direct de la gospodinele din Italia
Mediafax
Turismul BUNICILOR - călătorii și gătit. Meșteșugurile învățate direct de la gospodinele din Italia
Elena Băsescu e schimbată total, la 45 de ani! Cum arată acum fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu. Ultimele imagini cu aceasta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Elena Băsescu e schimbată total, la 45 de ani! Cum arată acum fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu. Ultimele imagini cu aceasta
FOTO. Fiica lui Ilie Dumitrescu a surprins cu apariția ei: „Tata e de vină”
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Dumitrescu a surprins cu apariția ei: „Tata e de vină”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ce pensie încasează Petre Roman la 80 de ani. Fostul premier face bani și din alte activități: „Muncesc pentru a câștiga un ban în plus”
Click.ro
Ce pensie încasează Petre Roman la 80 de ani. Fostul premier face bani și din alte activități: „Muncesc pentru a câștiga un ban în plus”
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Donald Trump a reaprins cele mai sângeroase conflicte interconfesionale din Orientul Mijlociu, iar consecințele pot fi catastrofale
Digi24
Donald Trump a reaprins cele mai sângeroase conflicte interconfesionale din Orientul Mijlociu, iar consecințele pot fi catastrofale
Bell P-59, avionul secret. De ce pilotul său purta o mască de gorilă și fuma un trabuc
Promotor.ro
Bell P-59, avionul secret. De ce pilotul său purta o mască de gorilă și fuma un trabuc
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Televizor TCL de 139 cm la 1.800 lei pe Auchan.ro: Reducere de 25%, preț sub eMAG
go4it.ro
Televizor TCL de 139 cm la 1.800 lei pe Auchan.ro: Reducere de 25%, preț sub eMAG
Bananele care nu se mai înnegresc după ce sunt tăiate, așteptate în magazine
Descopera.ro
Bananele care nu se mai înnegresc după ce sunt tăiate, așteptate în magazine
PC-ul de care ai nevoie pentru a juca noul Call of Duty
Go4Games
PC-ul de care ai nevoie pentru a juca noul Call of Duty
Electrocasnicul introdus în oferta LIDL de săptămâna aceasta. Costă 449.49 lei, la reducere
Gandul.ro
Electrocasnicul introdus în oferta LIDL de săptămâna aceasta. Costă 449.49 lei, la reducere
Primești 1.600 de euro/lună dacă te angajezi aici! Ai nevoie doar de un curs de trei săptămâni
Mediafax Italia
Primești 1.600 de euro/lună dacă te angajezi aici! Ai nevoie doar de un curs de trei săptămâni
Fotografia care A DEVENIT VIRALĂ! Cum s-a pozat sexy-politiciana?!
Mediafax Spania
Fotografia care A DEVENIT VIRALĂ! Cum s-a pozat sexy-politiciana?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.