De ce a divorțat Frankie de la Insula Iubirii, de fapt: „Mi-am luat copiii în brațe și am plecat la părinții mei”

Cristina Belu, cunoscută publicului drept Frankie, este una dintre ispitele feminine din sezonul X al emisiunii Insula Iubirii. Deși este mereu cu zâmbetul pe buze, aceasta a trecut prin multe greutăți la viața ei. Ispita are două fetițe pe care le crește singură și este divorțată.

De curând, fanii emisiunii au aflat că Frankie este mamă. Un alt detaliu care a ieșit la iveală este că a divorțat în urmă cu mai mult timp, dar și acum îi este greu să vorbească despre fosta căsnicie. Totodată, ea a dezvăluit că a ales să se despartă de soțul ei pentru că și-a dorit să le ofere un exemplu bun fetițelor sale. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

De ce a divorțat Frankie de la Insula Iubirii, de fapt

Frankie este o prezență veselă, feminină și puternică. Aceasta știe să se distreze și să se bucure de lucrurile mici, după cum am putut observa la Insula Iubirii. De asemenea, preferă să pună punctul pe „i” atunci când o deranjează ceva. Așa a făcut și în viața personală. A decis să pună punct căsniciei, deși era o mamă cu două fetițe.

Ispita a mărturisit recent că a vrut să fie un exemplu bun de urmat pentru fiicele sale și să le învețe să nu accepte niciodată să rămână cu un bărbat dacă relația este una toxică. Bruneta nu a stat pe gânduri, și-a făcut bagajul, a luat fetele și a plecat. Chiar dacă a avut momente în care gândurile negative se năpusteau asupra ei, acum știe că a fost cea mai bună alegere și privește cu încredere spre viitor.

„Am două fete și vreau să fiu un exemplu pentru ele, iar exemplul pe care vreau să îl dau fetelor mele este să fie cine vor ele să fie și să aibă mereu puterea să recunoască ce le place și ce nu le mai place. Nu vreau să ajungă în relații greșite, să aibă job-uri care nu le plac, etc. M-au învățat să am mai multă răbdare și să nu accept de la un bărbat nimic din ce eu nu mi-aș dori ca ele să accepte de la partenerii lor. Ăsta a fost motivul care m-a făcut să divorțez. Nu am de ce să strâng șosetele cuiva care nu îmi oferă iubirea și stabilitatea de care am nevoie. Mie mi-a fost extrem de greu să divorțez, pentru că aveam tot felul de gânduri: cine mă mai ia cu doi copii, cum mă voi descurca. Aveam multe insecurități. Am avut și probleme foarte mari cu banii. Când am plecat cu copiii, i-am lăsat fostului soț tot. Mi-am luat copiii în brațe și am plecat la părinții mei. Tot ce construiserăm împreună, am decis să las pentru liniștea lor”, a declarat Frankie, la Antena Stars.

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