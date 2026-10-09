Eliminat de la Asia Express, Cheloo a postat un mesaj azi-noapte, la ora 00:17. O poză cu el și Maya Retegan + un singur cuvânt

Eliminat de la Asia Express, Cheloo a postat un mesaj azi-noapte, la ora 00:17. O poză cu el și Maya Retegan + un singur cuvânt
Cheloo, mesaj misterios după eliminarea de la Asia Express / Sursa foto: Colaj Cancan
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Cheloo a publicat un mesaj pe rețelele de socializare în toiul nopții, după eliminarea de la „Asia Express”. La ora 00:17, artistul a distribuit o fotografie în care apare alături de Maya Retegan, însoțită de un singur cuvânt: „Ultimele…”. Mesajul scurt vine după încheierea aventurii sale pe Drumul Mătăsii, unde a concurat alături de Mihai Ban.

La scurt timp după ce a părăsit competiția, Cheloo a ales să publice o fotografie alături de Maya Retegan, însoțită de mesajul „Ultimele…”, postarea fiind făcută puțin după miezul nopții.

Fără explicații suplimentare, artistul a lăsat loc interpretărilor. Descrierea ar putea face referire la ultimele momente petrecute în competiție, înainte de plecarea sa și a lui Mihai Ban. Fotografia cu Maya Retegan adaugă un detaliu personal mesajului. Totuși, Cheloo nu a oferit alte precizări despre semnificația exactă a postării.

Cheloo a făcut o postare în miez de noapte / Sursa foto: Social media

Cheloo și Mihai Ban, eliminați după cursa pentru ultima șansă

Aventura celor doi s-a încheiat în urma cursei pentru ultima șansă, în care au concurat împotriva echipelor formate din Valerie Lungu și Alex Gâlcă, respectiv Maya și Mirela. Valerie și Alex au ajuns primii la Irina Fodor, urmați de Maya și Mirela, în timp ce Cheloo și Mihai Ban au revenit ultimii.

Verdictul final a fost dat de culoarea mătăsii ascunse în criptex. Baticul roșu a confirmat eliminarea celor doi, care au fost nevoiți să își încheie aventura pe Drumul Mătăsii.

Cheloo a recunoscut că a avut o zi dificilă în competiție și a vorbit cu umor despre experiența sa. La despărțire, artistul i-a îmbrățișat pe ceilalți concurenți și le-a transmis să se bucure de plecarea lui și a lui Mihai Ban.

Ce relații a legat Cheloo cu ceilalți concurenți

Dincolo de probele dificile și de competiția pentru un loc în etapa următoare, participarea la „Asia Express” a adus și prietenii neașteptate. Oana Tomoioagă a mărturisit că a descoperit o altă latură a rapperului. Artista l-a descris drept un om minunat și extrem de inteligent, dincolo de imaginea sa de persoană dură.

De asemenea, Oana a vorbit despre prietenia dintre Cheloo și Mihai Ban, pe care a descris-o ca fiind bazată pe loialitate, respect și principii. Cei doi au devenit apropiați de ceilalți concurenți, iar plecarea lor a fost resimțită de participanții rămași în competiție.

Cheloo și Mihai Ban au legat o relație de prietenie cu Mirela Vaida și Oana Tomoioagă / Sursa foto: Social media

Mirela Vaida a transmis, la rândul său, un mesaj emoționant. Ea a vorbit despre prietenia legată cu cei doi și despre faptul că experiența le-a schimbat percepțiile.

Postarea publicată de Cheloo în toiul nopții vine, astfel, după o experiență intensă, încheiată cu eliminarea din competiție. Deși artistul nu a explicat ce a vrut să transmită prin cuvântul „Ultimele…”, fotografia alături de Maya Retegan poate fi privită ca o amintire din ultimele momente ale sale la „Asia Express”.

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Am făcut calculul. Câți bani a primit Cheloo, în total, pentru cele 5 săptămâni petrecute la Asia Express

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