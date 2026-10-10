Noua Coca-Cola de Crăciun stârnește deja isterie! Fanii anunță că își vor face provizii imediat ce apare în magazine

Coca-Cola intră deja în atmosfera sărbătorilor de iarnă și pregătește lansarea unei ediții limitate care a stârnit entuziasm printre fanii băuturii. Potrivit Daily Mirror, Coca-Cola Zero Sugar Holiday Creamy Vanilla urmează să ajungă în supermarketurile din Marea Britanie, după ce o versiune a produsului a fost lansată anul trecut în Statele Unite.

Noua băutură combină gustul clasic de Coca-Cola cu o aromă cremoasă de vanilie, despre care cei care au încercat-o spun că amintește mai degrabă de cream soda decât de o simplă Cola cu vanilie.

Coca-Cola schimbă aroma de Crăciun

Anul trecut, Coca-Cola a mizat în Marea Britanie pe Coca-Cola Zero Sugar Cinnamon, o versiune cu scorțișoară lansată special pentru perioada sărbătorilor. Pentru sezonul festiv din 2026, compania a decis însă să schimbe aroma.

Noutatea se numește Coca-Cola Zero Sugar Holiday Creamy Vanilla și va fi disponibilă în sticle de 500 de mililitri și doi litri, precum și în pachete de câte opt doze.

O fotografie cu noul produs a fost publicată pe Instagram de New Foods UK, care a anunțat că băutura ar urma să apară în magazine „în orice moment”.

„Noua Coca-Cola Holiday Creamy Vanilla ajunge în magazine dintr-un moment în altul!”, au anunțat cei de la New Foods UK.

Ce gust are noua Coca-Cola de sărbători

Charlotte Butt, senior brand manager Coca-Cola Great Britain, spune că asocierea dintre celebrul brand și perioada Crăciunului are deja o istorie îndelungată, iar compania a dorit ca anul acesta să ofere consumatorilor ceva diferit.

„Coca-Cola și sezonul festiv au fost întotdeauna o combinație specială, iar anul acesta suntem încântați să le oferim fanilor ceva nou de care să se bucure”, a declarat reprezentanta companiei.

Potrivit acesteia, consumatorii interesați de aromele speciale de sărbători caută din ce în ce mai mult experiențe noi, iar Holiday Creamy Vanilla adaugă o notă fină și cremoasă de vanilie gustului deja cunoscut al băuturii.

Compania speră ca ediția limitată să devină una dintre băuturile asociate cu momentele de relaxare din perioada Crăciunului.

Americanii au încercat-o deja anul trecut

Pentru britanici, Coca-Cola Zero Sugar Holiday Creamy Vanilla reprezintă o noutate pe rafturile supermarketurilor, însă aroma a ajuns deja la consumatorii americani.

Produsul a fost introdus în Statele Unite în noiembrie anul trecut, iar gustul său, asemănat cu cel al băuturii cream soda, a fost apreciat de o parte dintre consumatori.

Vestea lansării în Marea Britanie a provocat imediat reacții printre cei care o încercaseră în timpul călătoriilor în Statele Unite.

„Am încercat anul trecut versiunea americană, cea cu zahăr, și mi-a plăcut foarte mult. O să-mi fac provizii”, a scris un fan Coca-Cola.

Un alt consumator a povestit că a descoperit băutura în timpul unei vacanțe în America.

„Am încercat-o în America atunci când am fost în vacanță anul trecut și am ADORAT-O! Abia aștept”, a transmis acesta.

Fanii Coca-Cola cu vanilie sunt încântați

Lansarea a atras atenția și celor care așteptau revenirea unei variante dietetice de Coca-Cola cu vanilie.

„Caut de o grămadă de vreme Coca-Cola dietetică cu vanilie! Mă bucur că revine!”, a scris o persoană pe Instagram.

Alți utilizatori au vrut însă să afle ce diferențiază noua aromă „Holiday Creamy Vanilla” de o Coca-Cola obișnuită cu vanilie.

„Ce o face «holiday creamy» și nu pur și simplu vanilie?”, a întrebat un utilizator.

Răspunsul unei persoane care încercase deja versiunea americană a oferit un indiciu important: „Este mai apropiată de cream soda decât de vanilie. Am băut versiunea cu zahăr în SUA anul trecut și era destul de reușită, dar nu am încercat varianta Zero.”

Zero zahăr și zero calorii

La lansarea americană, Coca-Cola a prezentat băutura drept o ediție limitată concepută special pentru sezonul sărbătorilor.

Compania descria produsul ca pe o combinație între gustul cunoscut de Coca-Cola și o aromă fină și cremoasă de vanilie, dar fără zahăr și fără calorii.

Producătorul a încercat să lege băutura de atmosfera specifică sărbătorilor, recomandând-o atât pentru serile petrecute acasă în fața filmelor de Crăciun, cât și pentru mesele festive alături de familie și prieteni.

În prezentarea făcută pentru piața americană, compania sugera inclusiv asocierea băuturii cu preparate tradiționale de sărbători, precum curcanul fript sau șunca la cuptor.

Coca-Cola mizează din nou pe nostalgia Crăciunului

Lansarea unei arome speciale pentru sezonul festiv continuă strategia prin care Coca-Cola își leagă imaginea de perioada Crăciunului, însă de această dată compania încearcă să combine nostalgia cu interesul consumatorilor pentru produse noi și ediții limitate.

După varianta cu scorțișoară disponibilă anul trecut, Holiday Creamy Vanilla propune o aromă mai dulce și mai cremoasă, fără a renunța la formula fără zahăr.

Rămâne de văzut cât de repede va dispărea de pe rafturi ediția limitată, însă reacțiile apărute înainte ca produsul să ajungă efectiv în magazine arată că există deja cumpărători hotărâți să-și facă provizii pentru sărbători.

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