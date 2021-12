Carmen de la Sălciua, abuzată verbal în adolescență de artiști celebri! Momentele dramatice prin care a trecut: „Am sunat Poliția!”

Carmen de la Sălciua a făcut dezvăluiri cutremurătoare în cadrul unui interviu recent! Vedeta a povestit despre o greșeală din adolescență care a făcut-o să treacă prin clipe dramatice.

În urmă cu mai mulți ani, artista a plecat singură de acasă pentru a susţine un concert la Constanța. Acela a fost momentul în care mai mulți artiști consacrați au încercat să o abuzeze, făcându-i promisiuni că o vor lansa în muzică!

„Am avut o experiență destul de neplăcută cu niște artiști cunoscuți, am sunat-o pe mama, iar ea s-a panicat, ea știa că sunt în Alba. Au încercat oarecum să abuzeze, îmi ziceau că mă ajută să mă lansez, era un abuz verbal, am sunat Poliția”, a declarat Carmen de la Sălciua, în cadrul podcast-ului „Viaţa Vedetelor”.

Carmen de la Sălciua, despre lipsa tatălui din viața sa

În acelaşi timp, Carmen de la Sălciua a vorbit şi despre lipsa tatălui său care i-a marcat existenţa.

Cunoscuta artistă a recunoscut faptul că certurile dintre părinţii săi, dar şi divorţul acestora au făcut-o să treacă prin clipe grele pe care le-a depăsit cu greu.

„Părinții mei se certau foarte des și a urmat un divorț, divorțul a fost unul crunt pentru noi. Nu știu dacă am realizat la perioada aia că va fi atât de grav, însă pe parcurs m-a afectat. Lipsa tatălui meu m-a afectat foarte mult. Toată lumea mă întreabă: „Cine e tatăl tău, cine e tatăl tău?”. Mi-aș fi dorit ca în momente din viața mea tata să mă ia în brațe și să-mi spună că mă iubește, e foarte important asta”, a declarat celebra artistă în cadrul emisiunii online „Viața Vedetelor”.

În ceea ce priveşte copilăria sa, cântăreaţa a făcut dezvăluiri pentru CANCAN.RO: „Am fost un om simplu! Ca oricare altă tânără am avut un vis să ajungă cântăreață. Am vrut să fiu artistă, dar a fost totul la nivel de vis, pentru că nu-mi imaginam că lucrurile vor lua o întorsătură așa benefică în viața mea. Am avut o copilărie frumoasă, am crescut la sat, la Sălciua, de unde-mi vine și numele, simplă, am crescut cu animale, cu tot ce trebuie în gospodărie. După ce am terminat școala generală, am urmat liceul de muzică din Alba Iulia. După, mi-am făcut și o formație, cu niște băieți tineri cu care am început să cânt pe la nunți. Totul a început, așa, ca o amatoare, dar…”

Sursă foto: Instagram