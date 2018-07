(P) Cele mai bune marci versus cele mai ieftine optiuni de televizoare LED

Exista mai multi factori care influenteaza alegerea cumparatorilor de televizoare, iar brandul inscriptionat frumos pe rama lor subtire reprezinta unul din elementele cheie. Avand in vedere ca investitiile in televizoare noi sunt destul de costisitoare, pana la urma este perfect justificat sa ne bazam si pe increderea intr-un anumit producator. Stim ca increderea se construieste asiduu in timp si este uimitor cum anumiti cumparatori multumiti de o anumita marca de televizoare, raman fideli si se intorc de fiecare data la acelasi nume.

Marci premium de televizoare

In ultima perioada, cele mai apreciate marci de televizoare au fost Samsung, Sony, Panasonic, LG si Philips. Acest lucru rezulta din review-urile pozitive postate de cumparatori pe forumuri si bloguri, dar si din feedback-ul specialistilor in reparatii de televizoare ce recunosc cu usurinta un display bine realizat. Sony si Panasonic si-au format un fel de club al cumparatorilor selecti care vizeaza intotdeauna maxima calitate. LG, Philips si Samsung raman branduri de top extrem de familiare romanilor, dar cu preturi ceva mai acceptabile. Si televizoarele Sharp se afla in topul celor mai performante marci de televizoare, capabile sa atinga cerinte extrem de exigente.

Marci de televizoare cu cele mai mici preturi

Coborand la un nivel ceva mai jos intalnim televizoarele NEI, care trezesc anumite reminescente multor romani. NEI este o companie de televizoare cu traditie in Romania, iar ceea ce s-a intamplat in ultimii ani in producerea noilor modele, nu poate fi decat de bun augur. Televizoarele NEI reusesc cumva sa se vanda la preturi rezonabile, pastrand o calitate buna a imaginii si un sunet acceptabil.

In afara de aceste branduri consacrate, in magazinele online de electronice exista o categoria aparte de televizoare si anume cele cu preturi foarte mici. Cand romanii au realizat ca un singur televizor nu este suficient intr-o familie numeroasa, multi au inceput sa caute solutii de compromis. Este usor de inteles ca intr-o casa poate sa existe un prim televizor de top cu diagonala imensa si alte variante mai slabute pentru terasa, bucatarie, camera copilului etc. Desigur ca in practica exista multiple alte rationamente si ecuatii, dar toate converg spre aceeasi constatare: cererea pentru televizoare ieftine si marci „fara nume” a fost intotdeauna considerabila.

Printre marcile catalogate ca fiind mai putin fiabile, dar cu cele mai mici preturi se afla televizoarele Wellington, Orion, Tesla, Hitachi, UTOK, SkyMaster. Unele din acestea au intrat de curand pe piata, iar romanii le-au primit cu bratele deschise fiind incantati de preturile lor incredibil de mici.

Daca intentionati sa achizitionati un televizor in viitorul apropiat, cel mai probabil porniti cautarile avand o afinitate pentru anumite marci. Daca pentru dumneavostra primeaza fiabilitatea, performanta si constructia impecabila, priviti in gradina celor de la Sony si Panasonic. Daca aveti experiente pozitive cu Samsung, LG, Philips si sunteti atrasi de estetica lor, cel mai probabil va veti opri la ele. Acesti 3 mari giganti investesc permanent in imagine si design. Dar daca pretul primeaza in alegerile dumneavoastra si trebuie sa va incadrati intr-un buget foarte restrans, nu va sfiiti sa comandati un televizor fara nume sonor. Adesea aceste televizoare functioneaza foarte bine, depasind asteptarile initiale.

Televizoare de top sau televizoare foarte ieftine? – iata intrebarea. Indiferent de raspuns va asteptam pe evoMAG cu oferte imbatabile si reduceri la tot ce va doriti.