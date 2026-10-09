Andrușca îi ia apărarea Prințului Marco după scandalurile de la Insula Iubirii: „Să oprim ura”

De când a început Insula Iubirii 2026, Prințul Marco a devenit unul dintre cele mai controversate personaje ale sezonului, fiind implicat în mai multe scandaluri care au stârnit reacții puternice în mediul online. . În apărarea lui a sărit acum Andrușca, ispita pe care a cunoscut-o în vilă. Deși cei doi nu s-au apropiat în Thailanda, au petrecut timp împreună pe parcursul experienței și s-au bucurat de momentele trăite.

După difuzarea episoadelor de la Insula Iubirii, Marco a ajuns în centrul atenției din cauza reacțiilor sale din mediul online, unde a răspuns criticilor și a fost implicat în mai multe conflicte. Controversele au continuat și în afara emisiunii, iar comportamentul său a împărțit publicul în tabere. În acest context, Andrușca a simțit nevoia să ia atitudine și să transmită un mesaj despre valul de ură îndreptat împotriva fostului său coleg din vilă.

Cum îl apără Andurșca pe Prințul Marco

Andrușca a publicat un mesaj în care a vorbit despre valul de critici îndreptat împotriva lui Marco și le-a cerut oamenilor să privească lucrurile cu mai multă înțelegere. Aceasta a precizat că nu încearcă să justifice comportamentul bărbatului și nici să stabilească cine are dreptate, însă consideră că, dincolo de ceea ce se vede la televizor, fiecare participant este un om cu sentimente și probleme personale.

Ispita a recunoscut că Marco a avut reacții care au deranjat și că unele dintre gesturile sau afirmațiile sale au provocat controverse. Totuși, ea le-a transmis celor care urmăresc emisiunea că nu ar trebui să judece definitiv un concurent înainte ca întreaga experiență să ajungă la final. În opinia sa, publicul vede doar o parte din ceea ce se întâmplă, iar în spatele imaginilor există oameni care resimt inclusiv efectele comentariilor primite pe rețelele sociale.

„Astăzi vreau să vă vorbesc despre un subiect care, sincer, mă apasă foarte tare. Și anume despre toată ura care s-a format în jurul lui Marco. Înainte de toate vreau să vă spun că nu sunt aici pentru a justifica greșelile nimănui sau să spun cine are dreptate și cine nu are. Sunt aici pentru că, înainte de a fi concurenți într-o emisiune, suntem oameni. Oameni cu sentimente, cu familii, cu povești de viață și cu momente în care poate nu reacționăm așa cum ar trebui să o facem. Știu că Marco a avut anumite reacții care au deranjat și știu că multe dintre lucrurile pe care le-a făcut sau le-a spus au stârnit foarte multe controverse. Eu am fost acolo și știu ce înseamnă această experiență și în ce constă ea și cu ce vine ea la pachet. Eu nu vă cer să îl plăceți pe Marco sau să fiți de acord cu el. Poate în multe situații nici măcar eu nu am fost de acord cu el și au fost lucruri care poate au deranjat.”, a spus Andrușca în mediul online.

Ce a transmis ispita

Andrușca a făcut apel la empatie și a subliniat că dezacordul și criticile sunt firești, însă jignirile și amenințările nu ar trebui transformate în motive de amuzament. Mai mult, aceasta a explicat că mesajul său nu îl privește exclusiv pe Marco, ci și pe ceilalți concurenți care ajung să fie ținta atacurilor din mediul online.

La final, ispita le-a mulțumit celor care urmăresc emisiunea și a îndemnat publicul să păstreze un ton decent atunci când își exprimă opiniile. Andrușca speră ca ura din mediul online să se oprească, iar atenția să revină asupra experiențelor trăite de participanți în cadrul emisiunii Insula Iubirii.

„(…) Iar când vorbesc de Marco vorbesc de fapt despre fiecare concurent care a trecut sau va trece prin acest val de ură pe care ne-aș dori în tot sufletul să-l oprim. Eu sunt foarte de acord, critica este firească, dezacordul este firesc, dar jignirile, amenințările și așa mai departe nu cred că ar trebui să fie niciodată un subiect de divertisment. Nu știm niciodată ce duce un om în suflet, ce lupte poartă întăcere și cât de tare îl pot afecta două, trei cuvinte venite random din partea oamenilor. Iar aici nu fac referire doar la o singură persoană, fac referire la toate persoanele din online care reacționează mai mult sau mai puțin frumos. Și cu toate astea fiind spuse, v-aș ruga să avem mai multă empatie. În primul rând să nu uităm că nimeni nu este perfect, chiar și un prinț.”, a mai spus Andrușca.

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