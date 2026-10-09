După Andrușca, și Frankie intervine în scandalul cu Prințul Marco. Apelul făcut de ispita de la Insula Iubirii: „Mi-au fost înjurați copiii”

După ce Prințul Marco și-a cerut scuze în mod public pentru comportamentul său, ispitele de la Insula Iubirii au intervenit în mediul online și i-au luat apărarea. Frankie a transmis un mesaj în care a vorbit despre evenimentele din ultima perioadă, criticile primite de participanții la emisiune și limitele pe care oamenii ar trebui să le respecte atunci când își exprimă opiniile pe internet.

Insula Iubirii a devenit un adevărat fenomen național, iar sezonul actual a fost marcat de numeroase controverse și scandaluri care au stârnit reacții puternice în mediul online. Prințul Marco s-a aflat în centrul mai multor situații tensionate și a devenit unul dintre cele mai controversate personaje ale emisiunii.

După ce Andrușca a intervenit în apărarea lui, a venit acum rândul lui Frankie să își exprime public punctul de vedere și să vorbească despre valul de ură apărut în ultima perioadă.

Frankie a precizat că nu este de acord cu atitudinea lui Marco și nici nu consideră că videoclipurile care au provocat controverse au fost potrivite. Cu toate acestea, ea a apreciat faptul că acesta și-a cerut scuze și a făcut un prim pas spre detensionarea situației, îndemnându-i pe ceilalți să procedeze la fel.

„«Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume». E un citat pe care cred că cu toții l-am văzut pe internet, mulți dintre noi probabil l-am și redistribuit. Dar câți am făcut ceea ce scrie acolo. Vreau să încep acest video prin a spune că nu aprob deloc comportamentul lui Marco, nu spun că videourile alea pe care le știm cu toții au fost ok, dar, după video-ul de astăzi, consider că el a făcut primul pas. Și hai să-i facem și noi pe următorii. Știu cum considerați cei de acasă situația, așa nume că noi am semnat un contract și am ales să alegem să aparem la televizor și am știut că părerile vor fi pozitive și negative.”, a spus Frankie pe rețelele de socializare.

Frankie a primit mesaje de amenințare

Frankie a explicat că toți concurenții la emisiune știau că expunerea publică poate atrage atât aprecieri, cât și critici. Totuși, în opinia sa, există o diferență importantă între a spune că nu îți place de cineva sau că nu ești de acord cu acțiunile sale și a recurge la jigniri și atacuri personale.

În acest context, ispita a dezvăluit că a primit mesaje private extrem de dure, în care au fost vizați inclusiv copiii săi. Deși nu știe ce mesaje a primit Marco în ultima perioadă, experiențele proprii au făcut-o să înțeleagă cât de mult poate afecta o persoană valul de ură din mediul online.

„Doar că una este să ai o părere negativă, să spui că nu-ți place de cineva sau că nu-i aprobi comportamentul. Și altceva este să denigrezi. Nu știu ce mesaj a primit Marco, nu știu ce este în DM-ul lui, dar știu ce s-a aflat în DM-ul meu și știu cum mi-au fost înjurați copiii și știu ce lucruri mizerabile s-au putut scrie acolo. Și pot să înțeleg de ce ajunge un om în punctul ăsta și să facă asta, dar cred că e șansa tuturor de a arăta că mai au puțină umanitate și bunătate în ei și să facem fiecare către un pas, către împăcare, către pace, către liniște ca să ne putem bucura de sezonul ăsta așa cum ar trebui. Hai să îngropăm securea și hai să punem punct urii. Haideți să oprim ura!”, a mai spus ispita.

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