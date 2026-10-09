Marcel și ispita Oana, apropieri la date. Ce s-a întâmplat între ei: „Nu mi s-a părut deplasat”

Marcel și ispita Oana, apropieri la date. Ce s-a întâmplat între ei: „Nu mi s-a părut deplasat”
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Ce s-a întâmplat între Marcel și Oana / Sursa foto: Captură Antena 1
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După ce a experimentat rolul de ispită, Maluma de România a revenit la Insula Iubirii în acest sezon, de data aceasta în postura de concurent, alături de soția sa, Armina. Odată cu trecerea zilelor petrecute în Thailanda, Marcel pare să se schimbe tot mai mult. Dacă la început păstra distanța față de fete și făcea glume nepotrivite, ulterior a devenit mai atent și a început să se implice în interacțiunile cu ispitele.

În ediția precedentă, s-a apropiat de Frankie și a participat alături de ea la două ședințe foto în care au fost destul de apropiați, Marcel a avut parte de o nouă experiență. În ediția din 9 octombrie, concurentul a mers la o întâlnire cu ispita Oana Rusu, iar comportamentul său a arătat o latură diferită de cea pe care o afișa în primele zile ale emisiunii.

Marcel s-a apropiat de ispita Oana Rusu

Cei doi au participat la un exercițiu de meditație tantrică, menit să îi ajute să se relaxeze și să se conecteze prin gesturi și respirație. Spre deosebire de Lorenzo, care a refuzat să participe la activitate alături de Andrușca, soțul Arminei a acceptat provocarea fără ezitare.

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Marcel a urmat indicațiile exercițiului, i-a atins brațele Oanei și i-a mângâiat fața, în timp ce au încercat să își sincronizeze respirația. Atmosfera relaxată l-a făcut să îi ofere ispitei și o poreclă afectuoasă, numind-o păsărica lui.

La finalul întâlnirii, concurentul a recunoscut că experiența i-a făcut plăcere și că nu a considerat atingerile nepotrivite, ci le-a privit ca pe o modalitate de relaxare.

„Mi-a plăcut și mie. A fost o mică terapie pentru mine. Atingeri nu prea au fost foarte multe, doar puțin la față. Apoi ea m-a atins pe mine pe mâini, m-a atins pe față. Nu mi s-a părut ceva deplasat. Nu puteam să sar peste balustradă că m-a atins. A fost un moment de relaxare acolo”, a povestit Marcel.

Sursa foto: captură Antena 1

La rândul ei, Oana a fost surprinsă de deschiderea de care a dat dovadă Marcel, mărturisind că nu se aștepta ca acesta să participe atât de natural la exercițiu.

„Omul a fost atât de deschis! Sincer nici nu mă așteptam!”, a spus ispita Oana.

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