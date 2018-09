Delia a răbufnit după ce a coborât de pe scena “Cerbul de Aur”! Ce i s-a întâmplat în timpul concertului din Piaţa Sfatului

Delia s-a enervat cumplit în timpul show-ului pe care l-a făcut în cadrul festivalului “Cerbul de Aur”, ajuns în acest an la a 18-a ediție. Extravaganta artistă și-a ținut cu greu cuvintele în frâu, dar, la scurt timp după ce a coborât de pe scena din Piața Sfatului, ea s-a dezlănțuit și și-a spus oful.

Delia a răbufnit după ce a coborât de pe scena “Cerbul de Aur” 2018

Delia s-a numărat printre artiștii care au urcat în a treia zi de festival și încheiat seara cu un concert extraordinar. Îmbrăcată într-un body albastru de lurex, foarte scump, o mantie argintie și cizme asortate, pe care a dat 10.000 de euro, ea a făcut un show de zile mari împreună cu o armată de iluzuoniști și dansatori profesioniști.

În ciuda faptului că ea a încins atmosfera, prestația ei fiind fără greșeală, spectatorii nu au rezonat cu talentata cântăreață și nu au aplaudat-o frenetic. Atitudinea acestora a înfuriat-o la culme pe jurata de la “X Factor”, care a avut o replică acidă pe scenă, dar și după show, susțin surse din backstage-ul evenimentului.

“Era foarte suparata ca oamenii din Brasov au fost mai reci si nu au aplaudat-o asa cum si-ar fi dorit, in conditiile in care a dat totul in spectacol. A parasit locul vociferand. Si-a revenit apoi si, dupa ce a privit lucrurile la cald, s-a relaxat”, au dezvaluit persoane de la fata locului, potrivit wowbiz.ro.