VIDEO LIVE | Vedeți aici Gala Premiilor Oscar 2026, duminică noapte, de la ora 1:00

Gala decernării Premiilor Oscar 2026 are loc duminică, 15 martie, la Dolby Theatre din Los Angeles. În România, fanii pot urmări transmisia video live în noaptea de 15 spre 16 martie, începând cu ora 01:00. A 98-a ediție a evenimentului, denumit oficial Academy Awards, aduce în prim-plan cele mai iubite producții cinematografice ale anului 2025.
Gala Premiilor Oscar 2026 din acest an promite să fie una cu mari, mari emoții și surprize. Printre producțiile care se bat pentru titlul de „Cel mai bun film” se numără „Sinners”, care a adunat un număr record de nominalizări – 16, și „One Battle After Another”, care a adunat 11 nominalizări.
VIDEO LIVE | Gala Premiilor Oscar 2026
Gala decernării Premiilor Oscar 2026 va avea loc duminică, 15 martie, la ora 19:00, ora Americii. Diferența de fus orar dintre România și SUA face ca ceremonia să fie difuzată live în noaptea de 15 spre 16 martie 2026, adică duminică spre luni, începând cu ora 01:00.
Ca de obicei, transmisiunea va dura între trei și patru ore, ediția din acest an terminându-se în jurul orelor 05:00 – 06:00, ora României. Gala va fi transmisă de postul de televiziune american ABC, care deține drepturile de difuzare, și de platforma online Hulu. În România, Premiile Oscar 2026 se pot vedea live aici.
Cine prezintă Oscarurile în 2026
Gazda principală a evenimentului este comediantul Conan O’Brien, în vârstă de 62 de ani, care și-a asumat acest rol pentru a doua oară. Acesta a mai prezentat, în trecut, Premiile Emmy și MTV Movie Awards și a fost gazda talk-show-urilor „Late Night with Conan O’Brien”, „The Tonight Show with Conan O’Brien” și „Conan”.
„O’Brien este persoana perfectă pentru a coordona festivitatea noastră globală a filmului, cu umorul său genial, dragostea sa pentru filme și expertiza sa în televiziune în direct. Capacitatea sa remarcabilă de a se apropia de public va aduce spectatorii laolaltă pentru a face ceea ce Oscarurile fac cel mai bine – să cinstească filmele și cineaștii spectaculoși ai acestui an”, susțin Bill Kramer, CEO al Academiei, și Janet Yang, președintele Academiei.
Ca de obicei, pe scenă vor urca nume celebre care vor anunța și înmâna trofeele câștigătorilor pentru fiecare categorie în parte. Printre numele confirmate la Premiile Oscar 2026 se numără Javier Bardem, Adrien Brody, Kieran Culkin, Chris Evans, Demi Moore, Kumail Nanjiani, Maya Rudolph, Mikey Madison și Zoe Saldaña.
Filmele favorite la Gala Premiilor Oscar 2026
Ediția din acest an are două pelicule favorite la titlul de „Cel mai bun film”. Este vorba despre lungmetrajul „Sinners” și „One Battle After Another”. Conform cotelor de la casele de pariuri, acesta din urmă este marele favorit al serii la cele mai importante trofee (vezi mai jos toate nominalizările).
„Sinners”, record la Premiile Oscar 2026
„Sinners” („Păcătoșii”) a fost lansat internațional pe 07.03.2025 și în România pe 18.04.2025. A obținut notele 7.6 pe IMBD și 6.9 pe Cinemagia, dar a adunat un număr record de nominalizări la Oscarurile din 2026. Lungmetrajul este semnat de Ryan Coogler, iar din distribuție fac parte actori celebri ca: Hailee Steinfeld, Jack O’Connell, Michael B. Jordan, Wunmi Mosaku, Delroy Lindo.
Filmul este descris de critici drept un „cameleon” cinematografic, combinând cu succes genurile dramă istorică, horror și musical. Acțiunea are loc în America, în 1930, o epocă marcată de tensiuni rasiale și transformări sociale profunde.
„One Battle After Another”, marele favorit la Oscaruri
Lungmetrajul a reușit să obțină 11 nominalizări la cea de-a 98-a ediție a Academy Awards. „One Battle After Another” s-a impus și la Premiile BAFTA 2026, unde a câștigat 6 trofee, printre care „Cel mai bun film” și „Cel mai bun regizor”. La Globurile de Aur 2026, producția a reușit să plece acasă cu 4 trofee – „Cel mai bun film” comedie sau musical și distincții pentru regie și scenariu.
Filmul este regizat de Paul Thomas Anderson, face parte din categoriile dramă, crimă și thriller, iar în distribuția sa îi regăsim pe Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Sean Penn, Regina Hall, Teyana Taylor. A avut premiera în România pe 26.09.2025 și a reușit să obțină notele 7.8 pe IMDB și 6.7 pe Cinemagia.
„One Battle After Another” este marele favorit la Premiile Oscar 2026, după cum o arată și cotele la casele de pariuri din România.